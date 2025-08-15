National U15 Championships – Friday’s Quarter Finals
NATIONAL STADIUM
FRIDAY 15TH AUGUST
QUARTER FINALS
- 42kg Paul Casey (Portlaoise) V Ronan Charles (Mullingar Elite)
- 42kg Cameron Moran (St Michaels Athy) V Archie Harrington (Dunboyne)
- 42kg Ben McKeown (All Saints) V Ryan Glackin (St Bridgets ABC)
- 44kg Oscar Bloye (Ards) V Dylan Brennan (Dunboyne)
- 44kg John Francis Barrett (Olympic C) V Michael McGonigle (St Bridgets ABC)
- 44kg Cathair Morgan (Armagh) V Thomas McDonagh (Carrickmore)
- 44kg Jason Brown (St Pauls A) V Pa Casey (Sliabh Luachra)
- 50kg Logan Darcy (Dealgan) V Aaron McCusker (Camlough)
- 50kg Willie Stokes (Athlone) V Kobe Neeson (Santry)
- 50kg Martin Nevin (Olympic C) V Bernard Ward (St Davids)
- 50kg Rogan Cardwell (Glengormley) V Frankie Mooney (Banbridge)
- 54kg Orlaith Campbell (Banbridge) V Leticija Teinere (Rathkeale)
- 54kg Charley Scott (St Catherines) V Pixie Nolan (Ennis)
- 54kg Phoebe Clarke (Armagh) V Sara Tennyson (Derryveagh)
- 57kg Kieran McDonagh (Olympic C) V Harry Kelly (St Michaels Athy)
- 57kg Curtis Corcoran (Cherry Orchard) V Tyler McGonigle (St Bridgets ABC)
- 57kg Jayden Wall (Sacred Heart D) V Alfie Swift (St Pauls Wat)
- 57kg Adam Flynn (Top End) V Mason Harris (Baldoyle)