National U15 Championships – Friday’s Quarter Finals

NATIONAL STADIUM
FRIDAY 15TH AUGUST
QUARTER FINALS

  1. 42kg Paul Casey (Portlaoise) V Ronan Charles (Mullingar Elite)
  2. 42kg Cameron Moran (St Michaels Athy) V Archie Harrington (Dunboyne)
  3. 42kg Ben McKeown (All Saints) V Ryan Glackin (St Bridgets ABC)
  4. 44kg Oscar Bloye (Ards) V Dylan Brennan (Dunboyne)
  5. 44kg John Francis Barrett (Olympic C) V Michael McGonigle (St Bridgets ABC)
  6. 44kg Cathair Morgan (Armagh) V Thomas McDonagh (Carrickmore)
  7. 44kg Jason Brown (St Pauls A) V Pa Casey (Sliabh Luachra)
  8. 50kg Logan Darcy (Dealgan) V Aaron McCusker (Camlough)
  9. 50kg Willie Stokes (Athlone) V Kobe Neeson (Santry)
  10. 50kg Martin Nevin (Olympic C) V Bernard Ward (St Davids)
  11. 50kg Rogan Cardwell (Glengormley) V Frankie Mooney (Banbridge)
  12. 54kg Orlaith Campbell (Banbridge) V Leticija Teinere (Rathkeale)
  13. 54kg Charley Scott (St Catherines) V Pixie Nolan (Ennis)
  14. 54kg Phoebe Clarke (Armagh) V Sara Tennyson (Derryveagh)
  15. 57kg Kieran McDonagh (Olympic C) V Harry Kelly (St Michaels Athy)
  16. 57kg Curtis Corcoran (Cherry Orchard) V Tyler McGonigle (St Bridgets ABC)
  17. 57kg Jayden Wall (Sacred Heart D) V Alfie Swift (St Pauls Wat)
  18. 57kg Adam Flynn (Top End) V Mason Harris (Baldoyle)

