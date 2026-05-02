Team Ireland Feliks Stamm Team Named
A 10-strong team has been named to contest the Feliks Stamm event in Poland.
Team Ireland
51kg Caitlin Fryers, Immaculata BC, Antrim
57kg Niamh Fay, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin
57kg Sarah Cunningham, O’Rourke’s BC, Dublin
60kg Kellie McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin
65kg Kaci Rock, Holy Trinity BC, Belfast
70kg Terry McEntee, DCU BC, Dublin
75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin
80kg Kelyn Cassidy, Saviours Crystal BC, Waterford.
80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway.
90+kg Gus Idemudia, Mount Tallant BC, Dublin
Support Staff
Team Lead, Coach: Damian Kennedy
Coach, Paul Simpson
R&J: Chris McCrory