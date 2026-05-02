Team Ireland Feliks Stamm Team Named

A 10-strong team has been named to contest the Feliks Stamm event in Poland.

Team Ireland

51kg Caitlin Fryers, Immaculata BC, Antrim

57kg Niamh Fay, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin

57kg Sarah Cunningham, O’Rourke’s BC, Dublin

60kg Kellie McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin

65kg Kaci Rock, Holy Trinity BC, Belfast

70kg Terry McEntee, DCU BC, Dublin

75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin

80kg Kelyn Cassidy, Saviours Crystal BC, Waterford.

80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway.

90+kg Gus Idemudia, Mount Tallant BC, Dublin

Support Staff

Team Lead, Coach: Damian Kennedy

Coach, Paul Simpson

R&J: Chris McCrory

