National U23 Championships – Friday’s Semi Finals

NATIONAL STADIUM – GYM
FRIDAY 15TH AUGUST
SEMI FINALS

  1. 51kg Katie O’Keeffe (Kanturk) V Rachel Lawless (St Brigids Eden)
  2. 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) V Carleigh Irvine (Oakleaf)
  3. 54kg Chloe Gabriel (Dublin Docklands) V Robin Kelly (Ballynacargy)
  4. 54kg Shakira Donoghue (Setanta) V Niamh Keogh (Olympic)
  5. 55kg Patsy Joyce (Olympic L) V Cian Brady (Ballyboughal)
  6. 60kg Siofa Kenny (Curadh) V Rebecca Kavanagh (Mulhuddart)
  7. 60kg Martin McDonagh (Avona) V Danny Lucey (Rylane)
  8. 60kg Gavin Ryan (Ratoath) V Jamie Graham (Clonard)
  9. 65kg Josh Tunama (Dublin Docklands) V Roy Colgan (Avona)
  10. 65kg Luke Hall (Rochfordbridge) V Danny O’Reilly (St Pauls Wat)
  11. 70kg Cole Maguire (The Hub) V Ryan Jenkins (Jobstown)
  12. 70kg Ola Wahab (Golden Gloves M) V Bobbi Flood (Cabra)
  13. 80kg James Whelan (Dublin Docklands) V Ryan Collins Murphy (St Monicas)
  14. 80kg John Bosco Ezidinma (St Mary’s D) V Caolan Devlin (Cookstown)
  15. 85kg Sean Trant (Monkstown) W/O
  16. 85kg Padraig Corduff (St Annes) V Rasheed Momoh (Castlebar)
  17. 90kg Abel Ighbanour (Mount Tallant) V Garyn McAllister (North Down)
  18. 90+kg Phelim Mangan (Midleton) V Martin C McDonagh (Galway)

