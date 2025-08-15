National U23 Championships – Friday’s Semi Finals
NATIONAL STADIUM – GYM
FRIDAY 15TH AUGUST
SEMI FINALS
- 51kg Katie O’Keeffe (Kanturk) V Rachel Lawless (St Brigids Eden)
- 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) V Carleigh Irvine (Oakleaf)
- 54kg Chloe Gabriel (Dublin Docklands) V Robin Kelly (Ballynacargy)
- 54kg Shakira Donoghue (Setanta) V Niamh Keogh (Olympic)
- 55kg Patsy Joyce (Olympic L) V Cian Brady (Ballyboughal)
- 60kg Siofa Kenny (Curadh) V Rebecca Kavanagh (Mulhuddart)
- 60kg Martin McDonagh (Avona) V Danny Lucey (Rylane)
- 60kg Gavin Ryan (Ratoath) V Jamie Graham (Clonard)
- 65kg Josh Tunama (Dublin Docklands) V Roy Colgan (Avona)
- 65kg Luke Hall (Rochfordbridge) V Danny O’Reilly (St Pauls Wat)
- 70kg Cole Maguire (The Hub) V Ryan Jenkins (Jobstown)
- 70kg Ola Wahab (Golden Gloves M) V Bobbi Flood (Cabra)
- 80kg James Whelan (Dublin Docklands) V Ryan Collins Murphy (St Monicas)
- 80kg John Bosco Ezidinma (St Mary’s D) V Caolan Devlin (Cookstown)
- 85kg Sean Trant (Monkstown) W/O
- 85kg Padraig Corduff (St Annes) V Rasheed Momoh (Castlebar)
- 90kg Abel Ighbanour (Mount Tallant) V Garyn McAllister (North Down)
- 90+kg Phelim Mangan (Midleton) V Martin C McDonagh (Galway)