Uncategorized National U23 Championship Semi Final Results August 16, 2025August 16, 2025 irishboxing Results: 2025 National U23 Championship SF results51kg Rachel Lawless (St Brigids Eden/Def Force) beat Katie O’Keeffe (Kanturk), 5=0 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) beat Carleigh Irvine (Oakleaf), 5-054kg Robin Kelly (Ballynacargy) beat Chloe Gabriel (Dublin Docklands), 4-154kg Niamh Keogh (Olympic) beat Shakira Donoghue (Setanta), 4-155kg Patsy Joyce (Olympic L) W/O60kg Rebecca Kavanagh (Mulhuddart) W/O60kg Martin McDonagh (Avona) beat Danny Lucey (Rylane), 5-060kg Gavin Ryan (Ratoath) beat Jamie Graham (Clonard), 5-065kg Roy Colgan (Avona) beat Josh Tunama (Dublin Docklands), 5-065kg Danny O’Reilly (St Pauls Wat) beat Luke Hall (Rochfordbridge), 4-170kg Ryan Jenkins (Jobstown) beat Cole Maguire (The Hub), 5-070kg Bobbi Flood (Cabra) beat Ola Wahab (Golden Gloves M), 5-080kg James Whelan (Dublin Docklands) beat Ryan Collins Murphy (St Monicas), RSC2I80kg Caolan Devlin (Cookstown) W/O85kg Sean Trant (Monkstown) W/O85kg Rasheed Momoh (Castlebar) beat Padraig Corduff (St Annes), 4-190kg Garyn McAllister (North Down) beat Abel Ighbanour (Mount Tallant), 3-290+kg Martin C McDonagh (Galway) W/O