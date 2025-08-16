Uncategorized

National U23 Championship Semi Final Results

Results: 2025 National U23 Championship SF results51kg   Rachel Lawless (St Brigids Eden/Def Force) beat Katie O’Keeffe (Kanturk), 5=0                   51kg   Carlagh Peake (Ballyhaunis) beat Carleigh Irvine (Oakleaf), 5-054kg   Robin Kelly (Ballynacargy) beat Chloe Gabriel (Dublin Docklands), 4-154kg   Niamh Keogh (Olympic) beat Shakira Donoghue (Setanta), 4-155kg   Patsy Joyce (Olympic L) W/O60kg   Rebecca Kavanagh (Mulhuddart) W/O60kg   Martin McDonagh (Avona) beat Danny Lucey (Rylane), 5-060kg   Gavin Ryan (Ratoath)  beat Jamie Graham (Clonard), 5-065kg   Roy Colgan (Avona) beat Josh Tunama (Dublin Docklands), 5-065kg   Danny O’Reilly (St Pauls Wat) beat Luke Hall (Rochfordbridge), 4-170kg   Ryan Jenkins (Jobstown) beat Cole Maguire (The Hub), 5-070kg   Bobbi Flood (Cabra) beat Ola Wahab (Golden Gloves M), 5-080kg   James Whelan (Dublin Docklands) beat Ryan Collins Murphy (St Monicas), RSC2I80kg   Caolan Devlin (Cookstown) W/O85kg   Sean Trant (Monkstown) W/O85kg   Rasheed Momoh (Castlebar)   beat Padraig Corduff (St Annes), 4-190kg   Garyn McAllister (North Down) beat Abel Ighbanour (Mount Tallant), 3-290+kg Martin C McDonagh (Galway) W/O

