National U15 Championships – Quarter Final Results
Results: 2025 National U15 Championship QFs
- 42kg Ronan Charles (Mullingar Elite) beat Paul Casey (Portlaoise), 5-0
- 42kg Cameron Moran (St Michaels Athy) beat Archie Harrington (Dunboyne), 5-0
- 42kg Ben McKeown (All Saints) W/O
- 44kg Oscar Bloye (Ards) beat Dylan Brennan (Dunboyne), 4-1
- 44kg John Francis Barrett (Olympic C) W/O
- 44kg Thomas McDonagh (Carrickmore) beat Cathair Morgan (Armagh), 5-0
- 44kg Pa Casey (Sliabh Luachra) W/O
- 50kg Logan Darcy (Dealgan) beat Aaron McCusker (Camlough), 4-1
- 50kg Kobe Neeson (Santry) beat Willie Stokes (Athlone), 5-0
- 50kg Martin Nevin (Olympic C) W/O
- 50kg Rogan Cardwell (Glengormley) beat Frankie Mooney (Banbridge), 5-0
- 54kg Leticija Teinere (Rathkeale) beat Orlaith Campbell (Banbridge) RSC2
- 54kg Charley Scott (St Catherines) beat Pixie Nolan (Ennis), 5-0
- 54kg Phoebe Clarke (Armagh) W/O
- 57kg Kieran McDonagh (Olympic C) beat Harry Kelly (St Michaels Athy), 5-0
- 57kg Tyler McGonigle (St Bridgets ABC) W/O
- 57kg Jayden Wall (Sacred Heart D) beat Alfie Swift (St Pauls Wat), 5-0
- 57kg Adam Flynn (Top End) W/O