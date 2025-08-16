Uncategorized

National U15 Championships – Quarter Final Results

Results: 2025 National U15 Championship QFs

  1. 42kg   Ronan Charles (Mullingar Elite) beat Paul Casey (Portlaoise), 5-0
  2. 42kg   Cameron Moran (St Michaels Athy) beat Archie Harrington (Dunboyne), 5-0
  3. 42kg   Ben McKeown (All Saints) W/O
  4. 44kg   Oscar Bloye (Ards) beat Dylan Brennan (Dunboyne), 4-1
  5. 44kg   John Francis Barrett (Olympic C) W/O
  6. 44kg   Thomas McDonagh (Carrickmore) beat Cathair Morgan (Armagh), 5-0
  7. 44kg   Pa Casey (Sliabh Luachra) W/O
  8. 50kg   Logan Darcy (Dealgan) beat Aaron McCusker (Camlough), 4-1
  9. 50kg   Kobe Neeson (Santry) beat Willie Stokes (Athlone), 5-0
  10. 50kg   Martin Nevin (Olympic C) W/O
  11. 50kg   Rogan Cardwell (Glengormley) beat Frankie Mooney (Banbridge), 5-0
  12. 54kg   Leticija Teinere (Rathkeale) beat Orlaith Campbell (Banbridge) RSC2
  13. 54kg   Charley Scott (St Catherines) beat Pixie Nolan (Ennis), 5-0
  14. 54kg   Phoebe Clarke (Armagh) W/O
  15. 57kg   Kieran McDonagh (Olympic C) beat Harry Kelly (St Michaels Athy), 5-0
  16. 57kg   Tyler McGonigle (St Bridgets ABC) W/O
  17. 57kg   Jayden Wall (Sacred Heart D) beat Alfie Swift (St Pauls Wat), 5-0
  18. 57kg   Adam Flynn (Top End) W/O

