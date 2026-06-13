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Golds Galore – Team Ireland Enjoy Four Nations Success

Jonny Stapleton

Courtesy of IABA

Team Ireland will return from the first phase of the Four Nations tournament will return with 33 medals, a third of them gold – including a first international gold since Paris for two time Olympic Champion, Kellie Harrington.

The U15 and U17 selects will look to add to the tally over the coming days.

Uner-19 Final Results

50kg Kristian Jubani beat Kieran Wylie, SCO, 5-0

75kg Jason Whelan lost to Kobe Clarke, ENG

60kg Kalib Walshe beat George Francis, ENG, 5-0

51kg Kayleigh Byrne beat Serena Mali, ENG, 5-0

54kg Carly O’Herron lost to Rosie Swailes, ENG

65kg Grace Bailey lost to Rihanna Holden, ENG, 4-1

70kg Kaysie Joyce beat Marshall Miller, END, 5-0

60kg Claire Crowley lost to Lexi Walker of ENG, RSC

90kg Jake Fitzgerald lost to Albie Dowell of England.

Bronze medalists: 48kg Louise Joyce, Olympic BC, Westmeath, 55kg Micheal Reilly, St Paul’s, Waterford, 57kg Leah Moore, Cabra, Dublin, 90+kg Frank Kirwan, Geesala BC, Mayo

Team Ireland Elite Final Results

60kg Kellie Harrington beat Ella Lonsdale, ENG, 5-0

54kg Rachel Lawless lost to Ruby White, ENG

55kg Patsy Joyce beat Owen Campbell, ENG, 3-2

57kg Niamh Fay beat Shassen Dutton, ENG, 3-1

60kg Gavin Ryan beat Ciaran Knight, ENG 5-0

65kg Linda Desmond beat Faith Ross, SCO, 5-0

65kg Luke Hall lost to Saul Sztor, SCO

70kg Siofra Lawless beat Lynn Calder, SCO, 5-0

75kg Gavin Rafferty lost to Oliver Male, ENG

80kg Mikayla Kelly lost to Emily Asquith, ENG, 5-0

80kg Kelyn Cassidy beat Cameron Lewis, ENG 4-1

90kg Wayne Rafferty lost to Adekalie Kargbo, ENG

Bronze medalists: 48kg Ide Cashel, Ballymun, Dublin; 50kg Rickey Nesbitt, Holy Trinity BC, Belfast; 70kg Terry McEntee, DCU BC, Dublin; 85kg Robbie Olusola, Celtic Eagles BC, Galway; 90+kg Gus Idemudia, Mount Tallant BC, Dublin.

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