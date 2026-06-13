Golds Galore – Team Ireland Enjoy Four Nations Success
Team Ireland will return from the first phase of the Four Nations tournament will return with 33 medals, a third of them gold – including a first international gold since Paris for two time Olympic Champion, Kellie Harrington.
The U15 and U17 selects will look to add to the tally over the coming days.
Uner-19 Final Results
50kg Kristian Jubani beat Kieran Wylie, SCO, 5-0
75kg Jason Whelan lost to Kobe Clarke, ENG
60kg Kalib Walshe beat George Francis, ENG, 5-0
51kg Kayleigh Byrne beat Serena Mali, ENG, 5-0
54kg Carly O’Herron lost to Rosie Swailes, ENG
65kg Grace Bailey lost to Rihanna Holden, ENG, 4-1
70kg Kaysie Joyce beat Marshall Miller, END, 5-0
60kg Claire Crowley lost to Lexi Walker of ENG, RSC
90kg Jake Fitzgerald lost to Albie Dowell of England.
Bronze medalists: 48kg Louise Joyce, Olympic BC, Westmeath, 55kg Micheal Reilly, St Paul’s, Waterford, 57kg Leah Moore, Cabra, Dublin, 90+kg Frank Kirwan, Geesala BC, Mayo
Team Ireland Elite Final Results
60kg Kellie Harrington beat Ella Lonsdale, ENG, 5-0
54kg Rachel Lawless lost to Ruby White, ENG
55kg Patsy Joyce beat Owen Campbell, ENG, 3-2
57kg Niamh Fay beat Shassen Dutton, ENG, 3-1
60kg Gavin Ryan beat Ciaran Knight, ENG 5-0
65kg Linda Desmond beat Faith Ross, SCO, 5-0
65kg Luke Hall lost to Saul Sztor, SCO
70kg Siofra Lawless beat Lynn Calder, SCO, 5-0
75kg Gavin Rafferty lost to Oliver Male, ENG
80kg Mikayla Kelly lost to Emily Asquith, ENG, 5-0
80kg Kelyn Cassidy beat Cameron Lewis, ENG 4-1
90kg Wayne Rafferty lost to Adekalie Kargbo, ENG
Bronze medalists: 48kg Ide Cashel, Ballymun, Dublin; 50kg Rickey Nesbitt, Holy Trinity BC, Belfast; 70kg Terry McEntee, DCU BC, Dublin; 85kg Robbie Olusola, Celtic Eagles BC, Galway; 90+kg Gus Idemudia, Mount Tallant BC, Dublin.