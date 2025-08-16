National U23 Championships – Final Line Up
NATIONAL MEN’S & WOMEN’S UNDER 23 CHAMPIONSHIPS 2025
NATIONAL STADIUM – MAIN ARENA
FINALS
- 48kg Ide Cashell (Ballymun) V Tiffany Spencer (Jobstown)
- 50kg Louis Rooney (Star) V Antonio Bozkaya (East Meath)
- 51kg Rachel Lawless (Brigids E/Def Force)V Carlagh Peake (Ballyhaunis)
- 57kg Natalia Fascieszewska (Castlebar) V Esther Lambe (Setanta)
- 60kg Keelyn Mangan (Celtic Eagles) V Rebecca Kavanagh (Mulhuddart)
- 60kg Martin McDonagh (Avona) V Gavin Ryan (Ratoath)
- 54kg Robin Kelly (Ballynacargy) V Niamh Keogh (Olympic)
- 55kg Clepson de Santos (Holy Trinity) V Patsy Joyce (Olympic L)
- 65kg Caprice Coiley (Clonard A) V Ava Henry (Dublin Docklands)
- 65kg Roy Colgan (Avona) V Danny O’Reilly (St Pauls Wat)
- 70kg Gabrielle Mongan (Jobstown) V Jessica Talbot (Lucan)
- 70kg Ryan Jenkins (Jobstown) V Bobbi Flood (Cabra)
- 75kg Tadhg O’Donnell (Four Kings) V Philip Rooney (Sacred Heart A)
- 80kg Emma Keating (Paulstown) W/O
- 80kg Bobbi Flood (Cabra) V Caolan Devlin (Cookstown)
- 80+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair) W/O
- 85kg Sean Trant (Monkstown) V Rasheed Momoh (Castlebar)
- 90kg Destiny Ogendengbe (Rudiarius) V Garyn McAllister (North Down)
- 90+kg Adam Olaniyan (Jobstown) V Martin C McDonagh (Galway)