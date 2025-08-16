Uncategorized

National U23 Championships – Final Line Up

Jonny Stapleton

NATIONAL MEN’S & WOMEN’S UNDER 23 CHAMPIONSHIPS 2025
NATIONAL STADIUM – MAIN ARENA

FINALS

  1. 48kg Ide Cashell (Ballymun) V Tiffany Spencer (Jobstown)
  2. 50kg Louis Rooney (Star) V Antonio Bozkaya (East Meath)
  3. 51kg Rachel Lawless (Brigids E/Def Force)V Carlagh Peake (Ballyhaunis)
  4. 57kg Natalia Fascieszewska (Castlebar) V Esther Lambe (Setanta)
  5. 60kg Keelyn Mangan (Celtic Eagles) V Rebecca Kavanagh (Mulhuddart)
  6. 60kg Martin McDonagh (Avona) V Gavin Ryan (Ratoath)
  7. 54kg Robin Kelly (Ballynacargy) V Niamh Keogh (Olympic)
  8. 55kg Clepson de Santos (Holy Trinity) V Patsy Joyce (Olympic L)
  9. 65kg Caprice Coiley (Clonard A) V Ava Henry (Dublin Docklands)
  10. 65kg Roy Colgan (Avona) V Danny O’Reilly (St Pauls Wat)
  11. 70kg Gabrielle Mongan (Jobstown) V Jessica Talbot (Lucan)
  12. 70kg Ryan Jenkins (Jobstown) V Bobbi Flood (Cabra)
  13. 75kg Tadhg O’Donnell (Four Kings) V Philip Rooney (Sacred Heart A)
  14. 80kg Emma Keating (Paulstown) W/O
  15. 80kg Bobbi Flood (Cabra) V Caolan Devlin (Cookstown)
  16. 80+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair) W/O
  17. 85kg Sean Trant (Monkstown) V Rasheed Momoh (Castlebar)
  18. 90kg Destiny Ogendengbe (Rudiarius) V Garyn McAllister (North Down)
  19. 90+kg Adam Olaniyan (Jobstown) V Martin C McDonagh (Galway)

