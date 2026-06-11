Ireland Kick Off Four Nations With 14 Wins
Team Ireland managed 14 wins on the Opening Session of the Four Nations in Glasgow, across the U19 and Elite teams.
This is the first time all four federations – Ireland, England, Scotland, Wales have contested together in almost 2 decades
Action continues with Elite and U19 finals from 11am on Friday. Team Ireland U17 and U15s are in action on Saturday and Sunday.
U19 Semi Final Results
48kg Louise Joyce lost to Lily Bassett, ENG, 5-0
55kg Michael Reilly lost to Liam Moohan, SCO, 5-0
50kg Kristian Jubani beat Aaron Friels, SCO, 5-0
57kg Leah Moore lost to Siohhan Haley, SCO, 5-0
75kg Jason Whelan beat Jaxon Gillespie, SCO, 4-1
60kg Kalib Walshe beat Reon Wright, WAL, 5-0
51kg Kayleigh Byrne beat Skye Taylor, WAL, 5-0
65kg Jason Donoghue beat Thomas O’Reilly, SCO, 5-0
54kg Carly O’Herron beat Angelina Rees, WAL, 4-1
90+kg Frank Kirwan lost to Jonathan Edwards, ENG, AB1
Several Team Ireland U19 boxers have straight finals: 65kg Grace Bailey, Castlebar BC, Mayo has a final against England’s Rihanna Holden. Also in a straight final is 70kg Kaysie Joyce, Clonmel BC, Tipperary, against Marshall Miller of England.60kg Claire Crowley, St Martha’s BC, Cork opens her campaign on Friday against Lexi Walker of England.Heavyweight Jake Fitzgerald, Dungarvan BC, Waterford has a straight final on Friday against Albie Dowell of England.
Team Ireland U19
48kg Louise Joyce, Olympic BC, Westmeath
50kg Kristian Jubani, Crumlin BC, Dublin
51kg Kayleigh Byrne, Gorey BC, Wexford
54kg Carley O’Herron, Rochfordbridge BC, Westmeath
55kg Micheal Reilly, St Paul’s, Waterford
57kg Leah Moore, Cabra, Dublin
60kg Claire Crowley, St Martha’s BC, Cork
60kg Kalib Walshe, Wexford CBS, Wexford
65kg Grace Bailey, Castlebar BC, Mayo
65kg Jason Donoghue, Olympic BC, Westmeath
70kg Kaysie Joyce, Clonmel BC, Tipperary
75kg Jason Whelan Dublin Docklands BC
80kg Blake Dunne, Rosslare, Wexford
85kg Sean Doohan, Dunfanaghy, Co. Donegal
90kg Jake Fitzgerald, Dungarvan BC, Waterford
90+kg Frank Kirwan, Geesala BC, Mayo
Team Manager: Bernadette Curran of St. John Bosco, Newry
Coaches: Ralph McKay of St. Paul’s, Antrim and Garry Kehoe of Marble City BC, KilkennyElite Semi Finals
The Elite semi finals took place this afternoon, with some superb contests:
60kg Kellie Harrington beat Isabella Fioretti, SCO, 5-0
48kg Ide Cashell lost to Darya Ogston, SCO, 5-0
75kg Gavin Rafferty beat Jake Shaw, SCO, 4-1
50kg Rickey Nesbitt lost to Raj Singh, WAL, 5-0
54kg Rachel Lawless beat Josie Lewis, ENG, 5-0
80kg Kelyn Cassidy beat Liam Flynn, SCO, 3-2
85kg Robbie Olusola lost to Dominic Owoo, ENG, 3-2
60kg Gavin Ryan beat Luca Flynn, SCO, 5-0
65kg Linda Desmond beat Ameilia Barker, ENG, 5-0
55kg Patsy Joyce beat Ryan Irwin, SCO, 5-0
65kg Luke Hall beat Leo Jamieson, SCO, 5-0
57kg Niamh Fay beat Ellie Cain, WAL, 5-0
90+kg Gus Idemudia lost to Justice Abba, SCO, 3-2
70kg Terry McEntee lost to Sonny Kerr, SCO, 5-0
70kg Siofra Lawless, Four Kings BC, Wicklow has a straight final on Friday against Scotland’s Lynn Calder. Likewise, Mikayla Kelly, Sacred Heart BC, Carlow has a straight final on Friday against England’s Emily Asquith. 90kg Wayne Rafferty, Dublin Docklands has a bye to the final, and will meet the winner of tomorrow’s England V Wales contest.Team Ireland Elite
48kg Ide Cashel, Ballymun, Dublin
50kg Rickey Nesbitt, Holy Trinity BC, Belfast
51kg Rachel Lawless, Edenderry Boxing Club, Offaly
55kg Patsy Joyce, Olympic BC, Mullingar
57kg Niamh Fay, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin
60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath
60kg Kellie Harrington, St. Mary’s BC, Dublin
65kg Linda Desmond, Rylane BC, Cork
65kg Luke Hall, Rochfortbridge BC, Westmeath
70kg Siofra Lawless, Four Kings BC, Wicklow
70kg Terry McEntee, DCU BC, Dublin
75kg Gavin Rafferty, Dublin Docklands BC
80kg Mikayla Kelly, Sacred Heart BC, Carlow
80kg Kelyn Cassidy, Saviour’s Crystal, Waterford
85kg Robbie Olusola, Celtic Eagles BC, Galway
90kg Wayne Rafferty, Dublin Docklands
90+kg Gus Idemudia, Mount Tallant BC, Dublin
Coaches: Jay Delaney, High Performance, Paul Simpson, Saviours Crystal BC, Waterford, Noel Burke, St. Mary’s BC, Tallaght and Matthew Toner, Golden Gloves, Kilkeel