National Intermediate Championships – Semi Final Results

Semi Finals | Friday, November 28th

51kg   Carlagh Peake (Ballyhaunis) beat Hannah Zaidan (Spartan), RSC3

51kg   Summer Flemming (Holy Trinity) beat Georgia Kirkwood (Ormeau Road), 5-0

54kg   Courtney McCrudden (Emerald A) beat Aoife Dougan (Armagh), 5-0

54kg   Aaliya Butler (Erne) beat Niamh Keogh (Olympic L), 5-0

55kg   Peter Mari (Nutgrove) beat Antonio Bozkaya (East Meath), 3-1

55kg   James Lynch Dalton (Firhouse) beat Rhys Hayes (The Hub), 5-0

60kg   Keelyn Mangan (Celtic Eagles) beat Catrina Moore (Emerald A), 5-0

60kg   Ella McDonald (Corpus Christi A) beat Leah O’Keeffe (Kanturk), 5-0

60kg   Joseph O’Brien Togher) W/O

60kg   Martin McDonagh (Avona) beat Cody O’Reilly (Portloaise), 5-0

65kg   Aodhan Byrne (Kilcullen) W/O

65kg   Johnny Harty Jr (Portlaoise) beat Chris McCabe (Santry), 5-0

70kg   Nicole Hamill (Corpus Christi A) W/O

70kg   Jessica Talbot (Lucan) beat Sophie Fitzsimons (Unit 3), 5-0

70kg   Luke Duncan (Ederney) beat Emmanuel Olubunmi (St Marys D), 4-0

70kg   Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan) beat Cahan Hallinan (Olympic C), 3-2

75kg   Zoe Beato (Drimnagh) beat Jodie Byrne (Top End), 5-0

75kg   Ola Wahab (Golden Gloves M ) beat Damon Critchly (Canal), 5-0

75kg   Tobi Olesegun (Holy Family) beat Callum Powell (Cabra), 5-0

80kg   James McGuinness (St Monicas) beat  Niall Doherty (St Marys NR), KO3

80kg   Jude Molyneaux (Holy Trinity) beat Loic Yonken (Cabra), 3-1

