National Intermediate Championships – Semi Final Results
Semi Finals | Friday, November 28th
51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) beat Hannah Zaidan (Spartan), RSC3
51kg Summer Flemming (Holy Trinity) beat Georgia Kirkwood (Ormeau Road), 5-0
54kg Courtney McCrudden (Emerald A) beat Aoife Dougan (Armagh), 5-0
54kg Aaliya Butler (Erne) beat Niamh Keogh (Olympic L), 5-0
55kg Peter Mari (Nutgrove) beat Antonio Bozkaya (East Meath), 3-1
55kg James Lynch Dalton (Firhouse) beat Rhys Hayes (The Hub), 5-0
60kg Keelyn Mangan (Celtic Eagles) beat Catrina Moore (Emerald A), 5-0
60kg Ella McDonald (Corpus Christi A) beat Leah O’Keeffe (Kanturk), 5-0
60kg Joseph O’Brien Togher) W/O
60kg Martin McDonagh (Avona) beat Cody O’Reilly (Portloaise), 5-0
65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) W/O
65kg Johnny Harty Jr (Portlaoise) beat Chris McCabe (Santry), 5-0
70kg Nicole Hamill (Corpus Christi A) W/O
70kg Jessica Talbot (Lucan) beat Sophie Fitzsimons (Unit 3), 5-0
70kg Luke Duncan (Ederney) beat Emmanuel Olubunmi (St Marys D), 4-0
70kg Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan) beat Cahan Hallinan (Olympic C), 3-2
75kg Zoe Beato (Drimnagh) beat Jodie Byrne (Top End), 5-0
75kg Ola Wahab (Golden Gloves M ) beat Damon Critchly (Canal), 5-0
75kg Tobi Olesegun (Holy Family) beat Callum Powell (Cabra), 5-0
80kg James McGuinness (St Monicas) beat Niall Doherty (St Marys NR), KO3
80kg Jude Molyneaux (Holy Trinity) beat Loic Yonken (Cabra), 3-1