National Intermediate Finals Line Up

FINALS

  1. 48kg Ide Cashell (Ballymun) W/O
  2. 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) V Summer Flemming (Holy Trinity)
  3. 54kg Courtney McCrudden (Emerald A) V Aaliya Butler (Erne)
  4. 55kg Peter Mari (Nutgrove) V James Lynch Dalton (Firhouse)
  5. 57kg Aleesha Deronja (Holy Trinity) V Esther Lambe (Setanta)
  6. 60kg Keelyn Mangan (Celtic Eagles) V Ella McDonald (Corpus Christi)
  7. 60kg Joseph O’Brien Togher) V Martin McDonagh (Avona)
  8. 65kg Janseen Hill (Holy Trinity) V Gabrielle Mongan (Jobstown)
  9. 65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) V Johnny Harty Jr (Portlaoise)
  10. 70kg Nicole Hamill (Corpus Christi A) V Jessica Talbot (Lucan)
  11. 70kg Luke Duncan (Ederney) V Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan)
  12. 75kg Molly Rowley (Swinford) V Zoe Beato (Drimnagh)
  13. 75kg Ola Wahab (Golden Gloves M) V Tobi Olesegun (Holy Family)
  14. 80kg Annie Hewitt (Liberty) V Emma Keating (Paulstown)
  15. 80kg James McGuinness (St Monicas) V Jude Molyneaux (Holy Trinity)
  16. 85kg Padraig Corduff (St Annes) V Rasheed Momoh (Castlebar)
  17. 90kg Abel Ighbanour (Mount Tallant) V David Nevin (Holy Family)
  18. 90+kg Danny Byrne (Dublin Docklands) V Brandon McKelvie (Clonard A)

