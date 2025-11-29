National Intermediate Finals Line Up
FINALS
- 48kg Ide Cashell (Ballymun) W/O
- 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) V Summer Flemming (Holy Trinity)
- 54kg Courtney McCrudden (Emerald A) V Aaliya Butler (Erne)
- 55kg Peter Mari (Nutgrove) V James Lynch Dalton (Firhouse)
- 57kg Aleesha Deronja (Holy Trinity) V Esther Lambe (Setanta)
- 60kg Keelyn Mangan (Celtic Eagles) V Ella McDonald (Corpus Christi)
- 60kg Joseph O’Brien Togher) V Martin McDonagh (Avona)
- 65kg Janseen Hill (Holy Trinity) V Gabrielle Mongan (Jobstown)
- 65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) V Johnny Harty Jr (Portlaoise)
- 70kg Nicole Hamill (Corpus Christi A) V Jessica Talbot (Lucan)
- 70kg Luke Duncan (Ederney) V Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan)
- 75kg Molly Rowley (Swinford) V Zoe Beato (Drimnagh)
- 75kg Ola Wahab (Golden Gloves M) V Tobi Olesegun (Holy Family)
- 80kg Annie Hewitt (Liberty) V Emma Keating (Paulstown)
- 80kg James McGuinness (St Monicas) V Jude Molyneaux (Holy Trinity)
- 85kg Padraig Corduff (St Annes) V Rasheed Momoh (Castlebar)
- 90kg Abel Ighbanour (Mount Tallant) V David Nevin (Holy Family)
- 90+kg Danny Byrne (Dublin Docklands) V Brandon McKelvie (Clonard A)