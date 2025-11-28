AmateurHeadline NewsLatestNews

National Intermediate Championships – Friday’s Semi Final

NATIONAL MEN’S & WOMEN’S INTERMEDIATE CHAMPIONSHIPS 2025
NATIONAL STADIUM, FRIDAY 28TH NOV – 6PM
SEMI FINALS

  1. 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) V Hannah Zaidan (Spartan)
  2. 51kg Summer Flemming (Holy Trinity) V Georgia Kirkwood (Ormeau Road)
  3. 54kg Courtney McCrudden (Emerald A) V Aoife Dougan (Armagh)
  4. 54kg Aaliya Butler (Erne) V Niamh Keogh (Olympic L)
  5. 55kg Antonio Bozkaya (East Meath) V Peter Mari (Nutgrove)
  6. 55kg James Lynch Dalton (Firhouse) V Rhys Hayes (The Hub)
  7. 60kg Keelyn Mangan (Celtic Eagles) V Catrina Moore (Emerald A)
  8. 60kg Leah O’Keeffe (Kanturk) V Ella McDonald (Corpus Christi A)
  9. 60kg Joseph O’Brien Togher) W/O
  10. 60kg Cody O’Reilly (Portloaise) V Martin McDonagh (Avona)
  11. 65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) W/O
  12. 65kg Chris McCabe (Santry) V Johnny Harty Jr (Portlaoise)
  13. 70kg Nicole Hamill (Corpus Christi A) W/O
  14. 70kg Sophie Fitzsimons (Unit 3) V Jessica Talbot (Lucan)
  15. 70kg Emmanuel Olubunmi (St Marys D) V Luke Duncan (Ederney)
  16. 70kg Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan) V Cahan Hallinan (Olympic C)
  17. 75kg Jodie Byrne (Top End) V Zoe Beato (Drimnagh)
  18. 75kg Ola Wahab (Golden Gloves M ) V Damon Critchly (Canal)
  19. 75kg Tobi Olesegun (Holy Family) V Callum Powell (Cabra)
  20. 80kg James McGuinness (St Monicas) V Niall Doherty (St Marys NR)
  21. 80kg Jude Molyneaux (Holy Trinity) V Loic Yonken (Cabra)

