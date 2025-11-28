National Intermediate Championships – Friday’s Semi Final
NATIONAL MEN’S & WOMEN’S INTERMEDIATE CHAMPIONSHIPS 2025
NATIONAL STADIUM, FRIDAY 28TH NOV – 6PM
SEMI FINALS
- 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) V Hannah Zaidan (Spartan)
- 51kg Summer Flemming (Holy Trinity) V Georgia Kirkwood (Ormeau Road)
- 54kg Courtney McCrudden (Emerald A) V Aoife Dougan (Armagh)
- 54kg Aaliya Butler (Erne) V Niamh Keogh (Olympic L)
- 55kg Antonio Bozkaya (East Meath) V Peter Mari (Nutgrove)
- 55kg James Lynch Dalton (Firhouse) V Rhys Hayes (The Hub)
- 60kg Keelyn Mangan (Celtic Eagles) V Catrina Moore (Emerald A)
- 60kg Leah O’Keeffe (Kanturk) V Ella McDonald (Corpus Christi A)
- 60kg Joseph O’Brien Togher) W/O
- 60kg Cody O’Reilly (Portloaise) V Martin McDonagh (Avona)
- 65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) W/O
- 65kg Chris McCabe (Santry) V Johnny Harty Jr (Portlaoise)
- 70kg Nicole Hamill (Corpus Christi A) W/O
- 70kg Sophie Fitzsimons (Unit 3) V Jessica Talbot (Lucan)
- 70kg Emmanuel Olubunmi (St Marys D) V Luke Duncan (Ederney)
- 70kg Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan) V Cahan Hallinan (Olympic C)
- 75kg Jodie Byrne (Top End) V Zoe Beato (Drimnagh)
- 75kg Ola Wahab (Golden Gloves M ) V Damon Critchly (Canal)
- 75kg Tobi Olesegun (Holy Family) V Callum Powell (Cabra)
- 80kg James McGuinness (St Monicas) V Niall Doherty (St Marys NR)
- 80kg Jude Molyneaux (Holy Trinity) V Loic Yonken (Cabra)