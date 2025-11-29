Natalia Fasciszewska Fights For European GOLD Today

Natalia Fasciszewska goes for GOLD in Budapest today.

The Mayo boxer will contest the European U23 Championship featherweight final in Hungary.

The Castlebar BC starlet secured silver at least and won her way to the final courtesy of a brilliant semi final win over Georgia’s Khuraman Kausumov on Friday.

Standing between Fasciszewska and a place on the top of the podium is a Paris Olympic medal winner, Poland’s Julia Szeremeta.

Speaking after her semi final win she said: “I had a team meeting with my coaches and we analysed everything about this girl. I knew what to expect coming in to this fight. I knew what to expect coming in to this fight so I stuck to the game plan and I gave it to her!”

Fasciszewska is expected in the ring at around 11.15am, Irish time, on Saturday morning.

Team Ireland

48kg Tiffany Spencer, Jobstown BC, Dublin

51kg Rachel Lawless, St. Brigid’s BC, Offaly

54kg Robyn Kelly, Ballynacargy Boxing Club, Westmeath

57kg Natalia Fascizewska, Castlebar BC, Mayo

60kg Rebecca Kavanagh, Mulhuddart BC, Dublin

65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC

80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway

50kg Louis Rooney, Star ABC, Belfast

55kg Pasty Joyce, Olympic BC, Westmeath

60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath

65kg Roy Colgan, Avona BC, Dublin

70kg Ryan Jenkins, Jobstown BC, Dublin

75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin

80kg James Whelan, Dublin Docklands BC

85kg Sean Mackay Trant, Monkstown BC, Dublin

90kg Garyn McAllister, North Down BC, Down

Support Staff

Team Manager: High Peformance Director, Jon Mackey

Coaches: James Doyle, Lynne McEnery, Jay Delaney, Ross Hickey (Grangecon BC, Wicklow/Defence Forces) and Paul Simpson (Saviours Crystal, Waterford)

Physio: Paddy O’Donnell and Rian Furley

Athlete Support: Aidan Walsh

R&J: Garry McGillion (Bishop Kelly BC, Tyrone)