Natalia Fasciszewska Fights For European GOLD Today
Natalia Fasciszewska goes for GOLD in Budapest today.
The Mayo boxer will contest the European U23 Championship featherweight final in Hungary.
The Castlebar BC starlet secured silver at least and won her way to the final courtesy of a brilliant semi final win over Georgia’s Khuraman Kausumov on Friday.
Standing between Fasciszewska and a place on the top of the podium is a Paris Olympic medal winner, Poland’s Julia Szeremeta.
Speaking after her semi final win she said: “I had a team meeting with my coaches and we analysed everything about this girl. I knew what to expect coming in to this fight. I knew what to expect coming in to this fight so I stuck to the game plan and I gave it to her!”
Fasciszewska is expected in the ring at around 11.15am, Irish time, on Saturday morning.
Team Ireland
48kg Tiffany Spencer, Jobstown BC, Dublin
51kg Rachel Lawless, St. Brigid’s BC, Offaly
54kg Robyn Kelly, Ballynacargy Boxing Club, Westmeath
57kg Natalia Fascizewska, Castlebar BC, Mayo
60kg Rebecca Kavanagh, Mulhuddart BC, Dublin
65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC
80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway
50kg Louis Rooney, Star ABC, Belfast
55kg Pasty Joyce, Olympic BC, Westmeath
60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath
65kg Roy Colgan, Avona BC, Dublin
70kg Ryan Jenkins, Jobstown BC, Dublin
75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin
80kg James Whelan, Dublin Docklands BC
85kg Sean Mackay Trant, Monkstown BC, Dublin
90kg Garyn McAllister, North Down BC, Down
Support Staff
Team Manager: High Peformance Director, Jon Mackey
Coaches: James Doyle, Lynne McEnery, Jay Delaney, Ross Hickey (Grangecon BC, Wicklow/Defence Forces) and Paul Simpson (Saviours Crystal, Waterford)
Physio: Paddy O’Donnell and Rian Furley
Athlete Support: Aidan Walsh
R&J: Garry McGillion (Bishop Kelly BC, Tyrone)