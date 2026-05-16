U19 National Championship FINAL RESULTS

1. 44kg Kaiden McKenna (Castleblaney) W/O

2. 46kg Carys McFadden (Dunfanaghy) W/O

3. 46kg Alex Harris (Ballybough) W/O

4. 48kg Louise Joyce (Olympic L) beat Abbey Molloy (Sacred Heart D), 3-2

5. 48kg Dillon Donnelly (St Pauls A)  beat Aidan Moore (Dealgan), 5-0

6. 50kg Kristian Jubani (Crumlin) beat Caoimhin Connolly (Twintowns), 4-0

7. 51kg Kayleigh Byrne (Gorey) W/O

8. 54kg Carley O’Herron (Rochfordbridge) beat Isabel Nolan (Santry), 4-0

9. 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) beat Lee Largey Snodden (Immaculata), 3-2

10. 57kg Leah Moore (Cabra) beat Nainci McMonagle (Dunfanaghy), RSC2

11. 60kg Claire Crowley (St Marthas) beat Kerry Brown (Dukes), 3-2

12. 60kg Kalib Walshe (Wexford CBS) beat Christian Doyle (Team Doyle), 5-0

13. 65kg Grace Bailey (Castlebar) beat Alesha Mullis Boyle (Dungloe), 5-0

14. 65kg Jason Donoghue (Olympic L) beat Scott O’Sullivan (Elite Cork), 5-0

15. 70kg Kaysie Joyce (Clonmel) beat Chloe Poleon (Dunboyne), 5-0

16. 70kg John Donoghue (Olympic) beat Broderick Abudoire (Jobstown), 5-0

17. 75kg Molly Mae Higgins (Rathnew) W/O

18. 75kg Jason Whelan (Dublin Docklands) beat Shane Duke (Dukes), 5-0

19. 80kg Ursula Shaughnessy (Ballinrobe) W/O 20.

20. 80kg Blake Dunne (Rosslare) beat Rati Abuladze (Togher), 5-0

21. 80+kg Molly Boland (St Francis) W/O

22. 85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) beat Stephen Murphy (Celtic Eagles), RSC2

23. 90kg Jake Fitzgerald (Dungarvan) beat Joe Joyce (Athlone), 5-0

24. 90+kg Frank Kirwan (Geesala) beat Ryan Keohane (Clonakilty), 5-0

