U19 National Championship FINAL RESULTS
1. 44kg Kaiden McKenna (Castleblaney) W/O
2. 46kg Carys McFadden (Dunfanaghy) W/O
3. 46kg Alex Harris (Ballybough) W/O
4. 48kg Louise Joyce (Olympic L) beat Abbey Molloy (Sacred Heart D), 3-2
5. 48kg Dillon Donnelly (St Pauls A) beat Aidan Moore (Dealgan), 5-0
6. 50kg Kristian Jubani (Crumlin) beat Caoimhin Connolly (Twintowns), 4-0
7. 51kg Kayleigh Byrne (Gorey) W/O
8. 54kg Carley O’Herron (Rochfordbridge) beat Isabel Nolan (Santry), 4-0
9. 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) beat Lee Largey Snodden (Immaculata), 3-2
10. 57kg Leah Moore (Cabra) beat Nainci McMonagle (Dunfanaghy), RSC2
11. 60kg Claire Crowley (St Marthas) beat Kerry Brown (Dukes), 3-2
12. 60kg Kalib Walshe (Wexford CBS) beat Christian Doyle (Team Doyle), 5-0
13. 65kg Grace Bailey (Castlebar) beat Alesha Mullis Boyle (Dungloe), 5-0
14. 65kg Jason Donoghue (Olympic L) beat Scott O’Sullivan (Elite Cork), 5-0
15. 70kg Kaysie Joyce (Clonmel) beat Chloe Poleon (Dunboyne), 5-0
16. 70kg John Donoghue (Olympic) beat Broderick Abudoire (Jobstown), 5-0
17. 75kg Molly Mae Higgins (Rathnew) W/O
18. 75kg Jason Whelan (Dublin Docklands) beat Shane Duke (Dukes), 5-0
19. 80kg Ursula Shaughnessy (Ballinrobe) W/O 20.
20. 80kg Blake Dunne (Rosslare) beat Rati Abuladze (Togher), 5-0
21. 80+kg Molly Boland (St Francis) W/O
22. 85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) beat Stephen Murphy (Celtic Eagles), RSC2
23. 90kg Jake Fitzgerald (Dungarvan) beat Joe Joyce (Athlone), 5-0
24. 90+kg Frank Kirwan (Geesala) beat Ryan Keohane (Clonakilty), 5-0