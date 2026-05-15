FINALS – National U19 Championships Final Pairings

NATIONAL MENS & WOMENS U19 CHAMPIONSHIPS 2026 – FINALS LINE UP
- 44kg Kaiden McKenna (Castleblaney) W/O
- 46kg Carys McFadden (Dunfanaghy) W/O
- 46kg Alex Harris (Ballybough) W/O
- 48kg Abbey Molloy (Sacred Heart D) V Louise Joyce (Olympic L)
- 48kg Aidan Moore (Dealgan) V Dillon Donnelly (St Pauls A)
- 50kg Kristian Jubani (Crumlin) V Caoimhin Connolly (Twintowns)
- 51kg Kayleigh Byrne (Gorey) W/O
- 54kg Carley O’Herron (Rochfordbridge) V Isabel Nolan (Santry)
- 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Micheal Reilly (St Pauls Wat)
- 57kg Nainci McMonagle (Dunfanaghy) V Leah Moore (Cabra)
- 60kg Claire Crowley (St Marthas) V Kerry Brown (Dukes)
- 60kg Kalib Walshe (Wexford CBS) V Christian Doyle (Team Doyle)
- 65kg Grace Bailey (Castlebar) V Alesha Mullis Boyle (Dungloe)
- 65kg Scott O’Sullivan (Elite Cork) V Jason Donoghue (Olympic L)
- 70kg Chloe Poleon (Dunboyne) V Kaysie Joyce (Clonmel)
- 70kg Broderick Abudoire (Jobstown) V John Donoghue (Olympic)
- 75kg Molly Mae Higgins (Rathnew) W/O
- 75kg Shane Duke (Dukes) V Jason Whelan (Dublin Docklands)
- 80kg Ursula Shaughnessy (Ballinrobe) W/O
- 80kg Blake Dunne (Rosslare) V Rati Abuladze (Togher)
- 80+kg Molly Boland (St Francis) W/O
- 85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) V Stephen Murphy (Celtic Eagles)
- 90kg Joe Joyce (Athlone) V Jake Fitzgerald (Dungarvan)
- 90+kg Ryan Keohane (Clonakilty) V Frank Kirwan (Geesala)