FINALS – National U19 Championships Final Pairings

NATIONAL MENS & WOMENS U19 CHAMPIONSHIPS 2026 – FINALS LINE UP

  1. 44kg Kaiden McKenna (Castleblaney) W/O
  2. 46kg Carys McFadden (Dunfanaghy) W/O
  3. 46kg Alex Harris (Ballybough) W/O
  4. 48kg Abbey Molloy (Sacred Heart D) V Louise Joyce (Olympic L)
  5. 48kg Aidan Moore (Dealgan) V Dillon Donnelly (St Pauls A)
  6. 50kg Kristian Jubani (Crumlin) V Caoimhin Connolly (Twintowns)
  7. 51kg Kayleigh Byrne (Gorey) W/O
  8. 54kg Carley O’Herron (Rochfordbridge) V Isabel Nolan (Santry)
  9. 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Micheal Reilly (St Pauls Wat)
  10. 57kg Nainci McMonagle (Dunfanaghy) V Leah Moore (Cabra)
  11. 60kg Claire Crowley (St Marthas) V Kerry Brown (Dukes)
  12. 60kg Kalib Walshe (Wexford CBS) V Christian Doyle (Team Doyle)
  13. 65kg Grace Bailey (Castlebar) V Alesha Mullis Boyle (Dungloe)
  14. 65kg Scott O’Sullivan (Elite Cork) V Jason Donoghue (Olympic L)
  15. 70kg Chloe Poleon (Dunboyne) V Kaysie Joyce (Clonmel)
  16. 70kg Broderick Abudoire (Jobstown) V John Donoghue (Olympic)
  17. 75kg Molly Mae Higgins (Rathnew) W/O
  18. 75kg Shane Duke (Dukes) V Jason Whelan (Dublin Docklands)
  19. 80kg Ursula Shaughnessy (Ballinrobe) W/O
  20. 80kg Blake Dunne (Rosslare) V Rati Abuladze (Togher)
  21. 80+kg Molly Boland (St Francis) W/O
  22. 85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) V Stephen Murphy (Celtic Eagles)
  23. 90kg Joe Joyce (Athlone) V Jake Fitzgerald (Dungarvan)
  24. 90+kg Ryan Keohane (Clonakilty) V Frank Kirwan (Geesala)

