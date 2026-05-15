Friday’s National U19 Championship Semi Finals

NATIONAL MENS & WOMENS U19 CHAMPIONSHIPS 2026

  1. 50kg Kristian Jubani (Crumlin) V Robert Quinn (St Pauls A)
  2. 50kg Tommy Fitzpatrick (Marble City) V Caoimhin Connolly (Twintowns)
  3. 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Oliver Plachta (St Francis)
  4. 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) V Harley Salinger (Sacred Heart D)
  5. 57kg Nainci McMonagle (Dunfanaghy) V Aoife Daniau (Liberty)
  6. 57kg Milena Lucaci (Lucan) V Leah Moore (Cabra)
  7. 60kg Lochlainn Beagan (Sean Dorans) V Kalib Walshe (Wexford CBS)
  8. 60kg Christian Doyle (Team Doyle) V Aidan Lucaci (Mount Tallant)
  9. 65kg Hayley McFerrin (Portavogie) V Grace Bailey (Castlebar)
  10. 65kg Alesha Mullis Boyle (Dungloe) W/O
  11. 65kg John Hegarty (Castlebar) V Scott O’Sullivan (Elite Cork)
  12. 65kg Cayden Cummings (Cookstown) V Jason Donoghue (Olympic L)
  13. 70kg Megan Dagg (Enniscorthy) V Chloe Poleon (Dunboyne)
  14. 70kg Cassie Henderson (Phoenix U) V Kaysie Joyce (Clonmel)
  15. 70kg Lewis Hackett Kenny (Clonmel) V Broderick Abudoire (Jobstown)
  16. 70kg Kane Brannigan (Holy Trinity) V John Donoghue (Olympic)
  17. 75kg Matty McLoughlin (Eagle) V Shane Duke (Dukes)
  18. 75kg Evan Moore (St Brigids Edenderry) V Jason Whelan (Dublin Docklands)

