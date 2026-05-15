Friday’s National U19 Championship Semi Finals
NATIONAL MENS & WOMENS U19 CHAMPIONSHIPS 2026
- 50kg Kristian Jubani (Crumlin) V Robert Quinn (St Pauls A)
- 50kg Tommy Fitzpatrick (Marble City) V Caoimhin Connolly (Twintowns)
- 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Oliver Plachta (St Francis)
- 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) V Harley Salinger (Sacred Heart D)
- 57kg Nainci McMonagle (Dunfanaghy) V Aoife Daniau (Liberty)
- 57kg Milena Lucaci (Lucan) V Leah Moore (Cabra)
- 60kg Lochlainn Beagan (Sean Dorans) V Kalib Walshe (Wexford CBS)
- 60kg Christian Doyle (Team Doyle) V Aidan Lucaci (Mount Tallant)
- 65kg Hayley McFerrin (Portavogie) V Grace Bailey (Castlebar)
- 65kg Alesha Mullis Boyle (Dungloe) W/O
- 65kg John Hegarty (Castlebar) V Scott O’Sullivan (Elite Cork)
- 65kg Cayden Cummings (Cookstown) V Jason Donoghue (Olympic L)
- 70kg Megan Dagg (Enniscorthy) V Chloe Poleon (Dunboyne)
- 70kg Cassie Henderson (Phoenix U) V Kaysie Joyce (Clonmel)
- 70kg Lewis Hackett Kenny (Clonmel) V Broderick Abudoire (Jobstown)
- 70kg Kane Brannigan (Holy Trinity) V John Donoghue (Olympic)
- 75kg Matty McLoughlin (Eagle) V Shane Duke (Dukes)
- 75kg Evan Moore (St Brigids Edenderry) V Jason Whelan (Dublin Docklands)