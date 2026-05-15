National U19 Championships – SEMI FINAL RESULTS
NATIONAL MENS & WOMENS U19 CHAMPIONSHIPS 2026
SEMI FINAL RESULTS
- 50kg Kristian Jubani (Crumlin) beat Robert Quinn (St Pauls A), 5-0
- 50kg Caoimhin Connolly (Twintowns) beat Tommy Fitzpatrick (Marble City) DSQ2
- 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) beat Oliver Plachta (St Francis), 4-1
- 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) beat Harley Salinger (Sacred Heart D), 4-1
- 57kg Nainci McMonagle (Dunfanaghy) beat Aoife Daniau (Liberty), RSC2
- 57kg Leah Moore (Cabra) beat Milena Lucaci (Lucan), 4-1
- 60kg Kalib Walshe (Wexford CBS) beat Lochlainn Beagan (Sean Dorans), 5-0
- 60kg Christian Doyle (Team Doyle) beat Aidan Lucaci (Mount Tallant), 5-0
- 65kg Grace Bailey (Castlebar) beat Hayley McFerrin (Portavogie), RSC3
- 65kg Alesha Mullis Boyle (Dungloe) W/O
- 65kg Scott O’Sullivan (Elite Cork) beat John Hegarty (Castlebar), 5-0
- 65kg Jason Donoghue (Olympic L) beat Cayden Cummings (Cookstown), 5-0
- 70kg Chloe Poleon (Dunboyne) beat Megan Dagg (Enniscorthy), 4-1
- 70kg Kaysie Joyce (Clonmel) beat Cassie Henderson (Phoenix U), 3-2
- 70kg Broderick Abudoire (Jobstown) beat Lewis Hackett Kenny (Clonmel), 5-0
- 70kg John Donoghue (Olympic) beat Kane Brannigan (Holy Trinity), KO3
- 75kg Shane Duke (Dukes) beat Matty McLoughlin (Eagle), 4-1
- 75kg Jason Whelan (Dublin Docklands) beat Evan Moore (St Brigids Edenderry), 5-0