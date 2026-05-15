National U19 Championships – SEMI FINAL RESULTS

NATIONAL MENS & WOMENS U19 CHAMPIONSHIPS 2026
  1. 50kg Kristian Jubani (Crumlin) beat Robert Quinn (St Pauls A), 5-0
  2. 50kg Caoimhin Connolly (Twintowns) beat Tommy Fitzpatrick (Marble City) DSQ2
  3. 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) beat Oliver Plachta (St Francis), 4-1
  4. 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) beat Harley Salinger (Sacred Heart D), 4-1
  5. 57kg Nainci McMonagle (Dunfanaghy) beat Aoife Daniau (Liberty), RSC2
  6. 57kg Leah Moore (Cabra) beat Milena Lucaci (Lucan), 4-1
  7. 60kg Kalib Walshe (Wexford CBS) beat Lochlainn Beagan (Sean Dorans), 5-0
  8. 60kg Christian Doyle (Team Doyle) beat Aidan Lucaci (Mount Tallant), 5-0
  9. 65kg Grace Bailey (Castlebar) beat Hayley McFerrin (Portavogie), RSC3
  10. 65kg Alesha Mullis Boyle (Dungloe) W/O
  11. 65kg Scott O’Sullivan (Elite Cork) beat John Hegarty (Castlebar), 5-0
  12. 65kg Jason Donoghue (Olympic L) beat Cayden Cummings (Cookstown), 5-0
  13. 70kg Chloe Poleon (Dunboyne) beat Megan Dagg (Enniscorthy), 4-1
  14. 70kg Kaysie Joyce (Clonmel) beat Cassie Henderson (Phoenix U), 3-2
  15. 70kg Broderick Abudoire (Jobstown) beat Lewis Hackett Kenny (Clonmel), 5-0
  16. 70kg John Donoghue (Olympic) beat Kane Brannigan (Holy Trinity), KO3
  17. 75kg Shane Duke (Dukes) beat Matty McLoughlin (Eagle), 4-1
  18. 75kg Jason Whelan (Dublin Docklands) beat Evan Moore (St Brigids Edenderry), 5-0

