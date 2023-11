Friday’s National Elite Championship Semi-Finals

Fourteen 2024 National Elite Championship Men’s semi-finals will be decided at the home of Irish Boxing on Friday, November 10th from 7pm – results of Women’s semi-finals, boxed on November 4th, are here.

57kg Jude Gallagher (Two Castles) V Dylan Eagleson (St Pauls)

57kg Davy Joyce (Holy Family L) V Adam Hession (Monivea)

60kg Nathan May (Dublin Docklands) V Jordan Smith (Holy Family L)

60kg Jake Rapple (Monkstown D) V Jason Nevin (Olympic L)

63.5kg John Paul Hale (Star) V Anthony Malanaphy (Erne)

63.5kg Darren O’Connor (Olympic C) V Aaron O’Donoghue (Golden Gloves M)

67kg Ryan McCarthy (Fr Horgans) V Ben Teeling (Holy Family L)

67kg Cian Cramer (Cabra) V Davie O’Neill (Charleville)

71kg Darragh Gilroy (Fr Flanagans) V Dean Walsh (St Ibars/Josephs)

71kg Eugene McKeever (Holy Family L) V Matthew McCole (Illies GG)

80kg Gabriel Dossen (Olympic C) V Sean O’Bradaigh (Drimnagh)

80kg Jason Clancy (Sean McDermott) V Kelyn Cassidy (Saviours Crystal)

92kg Jack Marley (Monkstown D) V Patrick J Ward (Olympic C)

92kg Eamon Tighe (Ballinacarrow) V Wayne Rafferty (Dublin Docklands)