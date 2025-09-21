AmateurHeadline NewsLatestNews

National U17 Championship Results

irishboxing

The 2025 National U17 Championships reached their culmination at the National Stadium, Dublin on Friday.

In all, over 130 boxers aged 15 and 16 entered this competition from clubs throughout the Association.

Results

42kg   Harry Reddington (Cherry Orchard BC, Dublin ) beat Jude Reilly (Immaculata BC, Belfast), 4-1

46kg   Louise Joyce (Olympic BC Mullingar ) beat Alanna Berry (Donore BC, Dublin ), 5-0

46kg   Pat J Stokes (Mullingar Shuffler) beat Joshua Cairns (Oakleaf BC, Derry), 4-1

48kg   Emmet Shields (Glasnevin BC Dublin ) beat Martin Nevin (Mullingar Shuffler), 5-0

50kg   Lucie Prentice (Banbridge BC) beat Tess Ormond (Saviours Crysta BC, Waterfordl), 5-0

50kg   Kristian Jubani (Crumlin BC, Dublin) beat Ryan Cowzer (Rush BC, Dublin), 5-0

52kg   Aleigha Murphy (Ballybrack BC, Dublin) beat Carly O’Herron (Rochfordbridge), 3-2

52kg   Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall) beat Alex Pepper (Baldoyle), 5-0

54kg   Paige Nickels (Banbridge) beat Daisy Kiernan (Dealgan BC Co. Louth), 3-2

54kg   Michael McDonagh (Avona BC Dublin) beat Conan McSorley (Two Castles Olympic, Tyrone), 3-2

57kg   Ella Archbold (Ballybrack) beat Layla Kelly (Baldoyle), 5-0

57kg   Kalib Walshe (Wexford CBS) WO

60kg   Ruth Dossen (Olympic C) beat Madina Bagirova (Smithfield), 4-1

60kg   Jason Donoghue (Olympic L  beat CJ Gillen (Phoenix U), 5-0

63kg   Padraig Walsh (Immaculata) beat Cathal Conlon (Ballyhaunis), 5-0

66kg   Aleisha Mullis Boyle (Dungloe) beat Grace Bailey (Castlebar), 5-0

66kg   Kai Dynes (Immaculata) beat Darren O’Toole (Jobstown), 4-1

70kg   Cassie Henderson (Phoenix BC, Armagh) beat Gianna Duffy (Unit 3, Co. Kildare), 5-0

70kg   Conor Dowds (Immaculata BC, Belfast) beat Hughie Lee Nevin (Sacred Heart Dublin), 4-1

75kg   Isabelle Hawkins (St Nicholas) W/O

75kg   John Ward (Monivea BC, Galway) beat Kevin Pukuta (Portlaoise BC, Laois), 5-0  

80kg   Sean Doohan (Dunfanaghy BC, Co. Donegal) beat  Martin Collins (Baldoyle BC, Dublin), 5-0

80+kg William Heaphy (Golden Gloves BC, Cork) beat Michael J McDonagh (Tredagh), RSC2

40kg Danielle Smithers (Swords), 40kg Ryan Seery (Glasnevin), 42kg Heidi Carolan (East Meath), 44kg Cara Weatherall (St Paul’s), 44kg Rylee Finn (St Nicholas), 48kg Abby Murray (Muskerry), 63kg Claire Crowley (St Martha’s), 75kg Isabelle Hawkins (St Nicholas) and 80kg Carly Norris (Santry) who claimed their titles during boxing on September 14th very kindly hosted by Holy Family Boxing Club, Drogehda.

Piaras Ó Mídheach/Sportsfile
Piaras Ó Mídheach/Sportsfile
Piaras Ó Mídheach/Sportsfile

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

VIDEO: Niall Kennedy US knockout

Joe O'Neill

WATCH: Leo Santa Cruz spar in preparation for Carl Frampton fight

irishboxing

Sky Sports Head of Boxing predicting Frampton win

Joe O'Neill
x