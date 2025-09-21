National U17 Championship Results
The 2025 National U17 Championships reached their culmination at the National Stadium, Dublin on Friday.
In all, over 130 boxers aged 15 and 16 entered this competition from clubs throughout the Association.
Results
42kg Harry Reddington (Cherry Orchard BC, Dublin ) beat Jude Reilly (Immaculata BC, Belfast), 4-1
46kg Louise Joyce (Olympic BC Mullingar ) beat Alanna Berry (Donore BC, Dublin ), 5-0
46kg Pat J Stokes (Mullingar Shuffler) beat Joshua Cairns (Oakleaf BC, Derry), 4-1
48kg Emmet Shields (Glasnevin BC Dublin ) beat Martin Nevin (Mullingar Shuffler), 5-0
50kg Lucie Prentice (Banbridge BC) beat Tess Ormond (Saviours Crysta BC, Waterfordl), 5-0
50kg Kristian Jubani (Crumlin BC, Dublin) beat Ryan Cowzer (Rush BC, Dublin), 5-0
52kg Aleigha Murphy (Ballybrack BC, Dublin) beat Carly O’Herron (Rochfordbridge), 3-2
52kg Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall) beat Alex Pepper (Baldoyle), 5-0
54kg Paige Nickels (Banbridge) beat Daisy Kiernan (Dealgan BC Co. Louth), 3-2
54kg Michael McDonagh (Avona BC Dublin) beat Conan McSorley (Two Castles Olympic, Tyrone), 3-2
57kg Ella Archbold (Ballybrack) beat Layla Kelly (Baldoyle), 5-0
57kg Kalib Walshe (Wexford CBS) WO
60kg Ruth Dossen (Olympic C) beat Madina Bagirova (Smithfield), 4-1
60kg Jason Donoghue (Olympic L beat CJ Gillen (Phoenix U), 5-0
63kg Padraig Walsh (Immaculata) beat Cathal Conlon (Ballyhaunis), 5-0
66kg Aleisha Mullis Boyle (Dungloe) beat Grace Bailey (Castlebar), 5-0
66kg Kai Dynes (Immaculata) beat Darren O’Toole (Jobstown), 4-1
70kg Cassie Henderson (Phoenix BC, Armagh) beat Gianna Duffy (Unit 3, Co. Kildare), 5-0
70kg Conor Dowds (Immaculata BC, Belfast) beat Hughie Lee Nevin (Sacred Heart Dublin), 4-1
75kg Isabelle Hawkins (St Nicholas) W/O
75kg John Ward (Monivea BC, Galway) beat Kevin Pukuta (Portlaoise BC, Laois), 5-0
80kg Sean Doohan (Dunfanaghy BC, Co. Donegal) beat Martin Collins (Baldoyle BC, Dublin), 5-0
80+kg William Heaphy (Golden Gloves BC, Cork) beat Michael J McDonagh (Tredagh), RSC2
40kg Danielle Smithers (Swords), 40kg Ryan Seery (Glasnevin), 42kg Heidi Carolan (East Meath), 44kg Cara Weatherall (St Paul’s), 44kg Rylee Finn (St Nicholas), 48kg Abby Murray (Muskerry), 63kg Claire Crowley (St Martha’s), 75kg Isabelle Hawkins (St Nicholas) and 80kg Carly Norris (Santry) who claimed their titles during boxing on September 14th very kindly hosted by Holy Family Boxing Club, Drogehda.