Saturday’s National U19 Championship Results

NATIONAL MENS & WOMENS U19 CHAMPIONSHIPS 2026

  1. 65kg Vincent Collins (De Courcey) V John Hegarty (Castlebar)
  2. 65kg Conor Kelleher (Golden Cobra) V Brayden Davis (Golden Cobra)
  3. 65kg Max Ryan (Lucan) V James Mulhern (Kilcullen)
  4. 65kg Luke Coughlan (Treaty) V Scott O’Sullivan (Elite Cork)
  5. 65kg Cayden Cummings (Cookstown) V Niall Hall (Saints)
  6. 65kg Keelan Holden (De Courcey) V Jordan Murphy Morris (Glen)
  7. 65kg Callum Lysaght (St Francis) V David Tennyson (Derryveagh)
    QUARTER FINALS
  8. 50kg Francis Weldon (Celtic Eagles) V Caoimhin Connolly (Twintowns)
  9. 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Ryan Buttimer (Golden Gloves M)
  10. 55kg Warren Ormond (Whitechurch) V Oliver Plachta (St Francis)
  11. 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) V Michael McDonagh (Avona)
  12. 60kg Aidan Gilroy (Ballymore Hollywood) V Lochlainn Beagan (Sean Dorans)
  13. 60kg Christian Doyle (Team Doyle) V Cormac Moore (Star)
  14. 60kg Alex Brennan (Mulhuddart BA) V Aidan Lucaci (Mount Tallant)
  15. 70kg Nathan Okikiolu (Firhouse Shamrocks) V Lewis Hackett Kenny (Clonmel)
  16. 70kg Broderick Abudoire (Jobstown) V Karwan Palani (St Marys D)
  17. 70kg Kane Brannigan (Holy Trinity) V Leon Cassidy (Saviours Crystal)
  18. 75kg Shane Duke (Dukes) V Nojus Smith (Mitchelstown)
  19. 75kg Ronan Walsh (Unit 3) V Evan Moore (St Brigids Edenderry)
  20. 75kg Conor Doherty (Rathnew) V Jason Whelan (Dublin Docklands)
    SEMI FINALS
  21. 54kg Saoirse Marsh (Togher) V Isabel Nolan (Santry)
  22. 80kg Blake Dunne (Rosslare) V Ricky Kiely (Midleton)
  23. 80kg Danny Mahon (Ballymore Hollywood) V Rati Abuladze (Togher)
  24. 85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) V Jude Fitzgerald (Dungarvan)
  25. 85kg Kieran Reilly (Crumlin) V Stephen Murphy (Celtic Eagles)
    2
    ND SERIES PRELIMS
  26. 65kg Jason Donoghue (Olympic L) V Lorcan Houlihan (Portlaoise)
    QUARTER FINALS
  27. 55kg Oisin Kiernan (Olympic L) V Harley Salinger (Sacred Heart D)
  28. 60kg Daniel Joyce (Olympic L) V Kalib Walshe (Wexford CBS)
  29. 70kg John Donoghue (Olympic) W/O

