Saturday’s National U19 Championship Results
NATIONAL MENS & WOMENS U19 CHAMPIONSHIPS 2026
- 65kg Vincent Collins (De Courcey) V John Hegarty (Castlebar)
- 65kg Conor Kelleher (Golden Cobra) V Brayden Davis (Golden Cobra)
- 65kg Max Ryan (Lucan) V James Mulhern (Kilcullen)
- 65kg Luke Coughlan (Treaty) V Scott O’Sullivan (Elite Cork)
- 65kg Cayden Cummings (Cookstown) V Niall Hall (Saints)
- 65kg Keelan Holden (De Courcey) V Jordan Murphy Morris (Glen)
- 65kg Callum Lysaght (St Francis) V David Tennyson (Derryveagh)
QUARTER FINALS
- 50kg Francis Weldon (Celtic Eagles) V Caoimhin Connolly (Twintowns)
- 55kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Ryan Buttimer (Golden Gloves M)
- 55kg Warren Ormond (Whitechurch) V Oliver Plachta (St Francis)
- 55kg Micheal Reilly (St Pauls Wat) V Michael McDonagh (Avona)
- 60kg Aidan Gilroy (Ballymore Hollywood) V Lochlainn Beagan (Sean Dorans)
- 60kg Christian Doyle (Team Doyle) V Cormac Moore (Star)
- 60kg Alex Brennan (Mulhuddart BA) V Aidan Lucaci (Mount Tallant)
- 70kg Nathan Okikiolu (Firhouse Shamrocks) V Lewis Hackett Kenny (Clonmel)
- 70kg Broderick Abudoire (Jobstown) V Karwan Palani (St Marys D)
- 70kg Kane Brannigan (Holy Trinity) V Leon Cassidy (Saviours Crystal)
- 75kg Shane Duke (Dukes) V Nojus Smith (Mitchelstown)
- 75kg Ronan Walsh (Unit 3) V Evan Moore (St Brigids Edenderry)
- 75kg Conor Doherty (Rathnew) V Jason Whelan (Dublin Docklands)
SEMI FINALS
- 54kg Saoirse Marsh (Togher) V Isabel Nolan (Santry)
- 80kg Blake Dunne (Rosslare) V Ricky Kiely (Midleton)
- 80kg Danny Mahon (Ballymore Hollywood) V Rati Abuladze (Togher)
- 85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) V Jude Fitzgerald (Dungarvan)
- 85kg Kieran Reilly (Crumlin) V Stephen Murphy (Celtic Eagles)
2
ND SERIES PRELIMS
- 65kg Jason Donoghue (Olympic L) V Lorcan Houlihan (Portlaoise)
QUARTER FINALS
- 55kg Oisin Kiernan (Olympic L) V Harley Salinger (Sacred Heart D)
- 60kg Daniel Joyce (Olympic L) V Kalib Walshe (Wexford CBS)
- 70kg John Donoghue (Olympic) W/O