National U19 Championships – Day 1 Results
FRIDAY’S PRELIMS
- 55kg Michael McDonagh (Avona) beat Blair Kirk (Killyman), 5-0
- 55kg Oisin Kiernan (Olympic L) beat Kurt Kinsella (Monkstown D), 3-2
- 55kg Harley Salinger (Sacred Heart D) beat Noah Bacon (Saints), 5-0
- 60kg Kalib Walshe (Wexford CBS) beat Jonah Dunne (St Michaels NR) RSC1
- 60kg Christian Doyle (Team Doyle) beat Jack Cannon (Monkstown), 4-1
- 60kg Cormac Moore (Star) W/O
- 60kg Alex Brennan (Mulhuddart BA) W/O
- 60kg Aidan Lucaci (Mount Tallant) beat Mason Moran (O’Rourke’s), 5-0
- 65kg Scott O’Sullivan (Elite Cork) beat Josh Doran (St Bronagh’s), 5-0
- 65kg Cayden Cummings (Cookstown) W/O
- 65kg Niall Hall (Saints) W/O
- 65kg Keelan Holden (De Courcey) W/O
- 65kg Jordan Murphy Morris (Glen) beat Oisin O’Kelly (Clonmel), 3-2
- 65kg Callum Lysaght (St Francis)W/O
- 65kg David Tennyson (Derryveagh) beat Yegor Anisimov (St Marys D), 4-1
- 65kg Jason Donoghue (Olympic L) beat Brody Lewins (Monkstown D), 5-0
- 65kg Lorcan Houlihan (Portlaoise) beat Padraig Walsh (Immaculata), 5-0