National Junior 2 Championships – 33 Champions Crowned

National Junior 2 Championships Finals Results

41kg Carly Voyle (Immaculata) W/O

43kg Kayden McKenna (Castleblaney) W/O

44kg Alex Harris (Ballybough) W/O

46kg Colin O’Brien (Ballymun)  beat Aidan Moore (Dealgan), 5-0

48kg Louise Joyce (Olympic L) beat Cara Weatherall (St Pauls A), 5-0

48kg Donnachada Beagan (Sean Dorans) beat Paul Lavin (Ballinamore), RSC3

50kg Abby Murray (Muskerry) W/O

50kg Kristian Jubani (Crumlin) beat Nicholas O’Rourke (St Marys NR), RSC3

52kg Aoife Whelan (Sacre Coeur) beat Tess Ormond (Saviours Crystal), 3-2

52kg Keith O’Donoghue (Templemore) beat Cian Smyth (Tredagh), 3-1

54kg Carley O’Herron (Rochfordbridge) beat Keely O’Flynn (East Cork), 5-0

54kg Lee Largey Snodden (Immaculata) beat Reece Doyle (Arklow), 5-0

57kg Milena Lucaci (Lucan) beat Caitlin Cullen (Ballagh), 5-0

57kg Jason McDonagh (Galway) beat Phelim Hogan (Crumlin), 3-2

60kg Claire Crowley (St Marthas) W/O

60kg Kalib Walshe (Wexford CBS) beat Danny McManus (St Pats U), 5-0

63kg Ali Gorman (Setanta L) beat Sophie Davidson (Esker) 4-1

63kg Jason Donoghue (Olympic L) beat Kian Sullivan (Conamara), RSC3

66kg Aleesha Mullis Boyle (Dungloe) beat Grace Bailey (Castlebar), 3-2

66kg Lorcan Holohan (Portlaoise) beat Padraig Walsh (Immaculata), 3-2

70kg Cassie Henderson (Phoenix A) W/O

70kg Conor Dowds (Immaculata) W/O

75kg Ella Leonard (Monivea) beat Cait Carragher (Sacred Heart Newry), RSC2

75kg Shane Duke (Dukes) W/O

80kg Carly Norris (Santry) W/O

80kg Liam Boland (Avona) beat Daniel Marchuk (St Brigids Eden), 5-0

85kg Cameron Olivia (Castlrea) W/O

85kg Sean Doohan (Dunfanaghy) beat John McDonagh (Galway), 4-1

91kg Jake Fitzgerald (Dungarvan) beat Aidan Carthy (Bay City), RSC2

93kg Miceal McCrory (Clonard A) beat Tom Mongan (Mourne GG), 4-0

95kg Denis Aioanei (Celtic Eagles)

98kg Micheal Connors (St Brigids Kildare) beat Sean Lee (St Matthews), RSC1

102kg Denis Murphy (Southside) beat Conor Green (Eastdown), RSC3

