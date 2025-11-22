National Intermediate Championships – DAY 2 Line Up
NATIONAL MEN’S & WOMEN’S INTERMEDIATE CHAMPIONSHIPS 2025
HOLY FAMILY BOXING CLUB DROGHEDA SATURDAY 22
PRELIMS & QUARTER FINALS
- 60kg Gideon Rowan (Nutgrove) V Declan Reynolds (Clonard A)
- 60kg Martin McDonagh (Avona) V Drew Fitzpatrick (Copus Christi A)
- 65kg Josh Tunama (Dublin Docklands) V Daniel Magliozzi (Golden Cobra)
- 65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) V Luke Fitzgerald (Corpus Christi M)
- 65kg Jake Daly (D-Box) V John Gilligan (Ballinacarrow)
- 65kg Callum Carragher (Holy Family) V Danny Lucey (Rylane)
- 65kg Dylan O’Loughlin (Edenmore) V Michael O’Domhnaill (Conamara)
- 65kg Chris McCabe (Santry) W/O
- 65kg Elias Dlhos (Unit 3) V Fionn Duffy (St Josephs Derry)
- 65kg Johnny Harty Jr (Portaloaise) V Cameron Suttle (Erne)
- 75kg Dane Flanagan (Firhouse Shamrocks)V Ola Wahab (Golden Cobra)
- 75kg Maksym Oshodi (Lucan) V Diarmuid Mazairire (Bryansford)
- 75kg Daniel Henricksson (Togher) V Damon Critchly (Canal)
- 75kg Declan McDonagh (Claremorris) V Danny Tsui (Star of the Sea)
- 75kg Kelvin Greaney (Golden Gloves M) V Christian Kumbu (St Marys D)
- 75kg Tobi Olesegun (Holy Family) V Obi Martins (Smithfield)
- 75kg Brian Johnson (Muskerry) V Dean Myers (Olympic C)
- 75kg Callum Powell (Cabra) V Adeniyi Lawal (Cabra)
- 80kg James McGuinness (St Monicas ) V Jack Prenderville (St Saviours OBA)
- 80kg Sam Tsui (Star of the Sea) V Allan Strachan (The Hub)
- 80kg Cormac Slevin (Corpus Christi M) V Niall Doherty (St Marys NR)
- 80kg Jude Molyneaux (Holy Trinity) V Oran Blake (Ballinacarrow)
- 80kg Fernandez Badejo (Maynooth) V Jimmy Doyle (Portlaoise)
- 80kg Ronan Kelly (Smithfield ) V Kevin Osagbokan Osifio (Cherry Orchard)
- 80kg Loic Yonken (Cabra) W/O
QUARTER FINALS
- 85kg Rasheed Momoh (Castlebar) W/O
- 85kg Liam Carthy (Santry) V Jason Travers (Corpus Christi M)
- 90kg Abel Ighbanour (Mount Tallant) V Destiny Ogedengbe (Rudiarius)
- 90kg Daniel Tsekiri (Dublin Docklands) V Mark Duffy (Charlestown)
- 90kg Michael Boutenko (Muskerry) V Michael Kolawole (St Marys D)
- 90kg David Nevin (Holy Family) W/O
- 90+kg Conan Dillon (Kinsale) V Danny Byrne (Dublin Docklands)
- 90+kg George St Ledger (Spartan) V Oisin O’Reilly (Oakleaf)
- 90+kg Brandon McKelvie (Clonard A) W/O
- 90+kg Malachy Duffy (Virginia) V Ronan Malone (Cove)