AmateurHeadline NewsLatestNews

National Intermediate Championships – DAY 2 Line Up

irishboxing

NATIONAL MEN’S & WOMEN’S INTERMEDIATE CHAMPIONSHIPS 2025
HOLY FAMILY BOXING CLUB DROGHEDA SATURDAY 22
PRELIMS & QUARTER FINALS

  1. 60kg Gideon Rowan (Nutgrove) V Declan Reynolds (Clonard A)
  2. 60kg Martin McDonagh (Avona) V Drew Fitzpatrick (Copus Christi A)
  3. 65kg Josh Tunama (Dublin Docklands) V Daniel Magliozzi (Golden Cobra)
  4. 65kg Aodhan Byrne (Kilcullen) V Luke Fitzgerald (Corpus Christi M)
  5. 65kg Jake Daly (D-Box) V John Gilligan (Ballinacarrow)
  6. 65kg Callum Carragher (Holy Family) V Danny Lucey (Rylane)
  7. 65kg Dylan O’Loughlin (Edenmore) V Michael O’Domhnaill (Conamara)
  8. 65kg Chris McCabe (Santry) W/O
  9. 65kg Elias Dlhos (Unit 3) V Fionn Duffy (St Josephs Derry)
  10. 65kg Johnny Harty Jr (Portaloaise) V Cameron Suttle (Erne)
  11. 75kg Dane Flanagan (Firhouse Shamrocks)V Ola Wahab (Golden Cobra)
  12. 75kg Maksym Oshodi (Lucan) V Diarmuid Mazairire (Bryansford)
  13. 75kg Daniel Henricksson (Togher) V Damon Critchly (Canal)
  14. 75kg Declan McDonagh (Claremorris) V Danny Tsui (Star of the Sea)
  15. 75kg Kelvin Greaney (Golden Gloves M) V Christian Kumbu (St Marys D)
  16. 75kg Tobi Olesegun (Holy Family) V Obi Martins (Smithfield)
  17. 75kg Brian Johnson (Muskerry) V Dean Myers (Olympic C)
  18. 75kg Callum Powell (Cabra) V Adeniyi Lawal (Cabra)
  19. 80kg James McGuinness (St Monicas ) V Jack Prenderville (St Saviours OBA)
  20. 80kg Sam Tsui (Star of the Sea) V Allan Strachan (The Hub)
  21. 80kg Cormac Slevin (Corpus Christi M) V Niall Doherty (St Marys NR)
  22. 80kg Jude Molyneaux (Holy Trinity) V Oran Blake (Ballinacarrow)
  23. 80kg Fernandez Badejo (Maynooth) V Jimmy Doyle (Portlaoise)
  24. 80kg Ronan Kelly (Smithfield ) V Kevin Osagbokan Osifio (Cherry Orchard)
  25. 80kg Loic Yonken (Cabra) W/O
    QUARTER FINALS
  26. 85kg Rasheed Momoh (Castlebar) W/O
  27. 85kg Liam Carthy (Santry) V Jason Travers (Corpus Christi M)
  28. 90kg Abel Ighbanour (Mount Tallant) V Destiny Ogedengbe (Rudiarius)
  29. 90kg Daniel Tsekiri (Dublin Docklands) V Mark Duffy (Charlestown)
  30. 90kg Michael Boutenko (Muskerry) V Michael Kolawole (St Marys D)
  31. 90kg David Nevin (Holy Family) W/O
  32. 90+kg Conan Dillon (Kinsale) V Danny Byrne (Dublin Docklands)
  33. 90+kg George St Ledger (Spartan) V Oisin O’Reilly (Oakleaf)
  34. 90+kg Brandon McKelvie (Clonard A) W/O
  35. 90+kg Malachy Duffy (Virginia) V Ronan Malone (Cove)

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

Marc McCullough: After Kovacs I want to fight for EBU title

irishboxing

Retirement U-Turn – Declan Geraghty comes out of retirement

irishboxing

Women’s Open Elite Championships – FULL DRAW

Joe O'Neill
x