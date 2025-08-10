AmateurHeadline NewsLatestNews

National Championships – U23 and U15 Quarter Final Results

Jonny Stapleton

Results: 2025 National U15 Championship Quarter Finals

  1. 35kg   Connlaodh Cassidy (Phoenix) W/O  
  2. 37kg   Yousef Aldhifan (North Down) beat Jonathan McDonagh (Avona), 3-2
  3. 37kg   Adam Quinn (Camlough)  beat Rio Johnston (Nutgrove), 3-2
  4. 40kg   Jake Deegan (Ratoath) beat Jimmy Donoghue (Olympic L), 5-0
  5. 40kg   Christy Kit Joyce (Olympic L) beat  Roman Verhoeven (Monkstown D), 3-2
  6. 40kg   John Sweeney (Olympic C) beat Isaac Ireland (Banbridge), 5-0
  7. 40kg   Lorchan McGuinness (Dealgan) beat Evan Fox (Arklow), 5-0
  8. 46kg   Gerry McCann (Corpus Christi) beat Johnathan Brothers (Togher), 5-0
  9. 46kg   Rhys Kinsella (Swords) beat Shay Crowley (Midleton), 5-0
  10. 46kg   Brandon O’Brien (Setanta) beat Oliver Rowley (Mullingar Elite), 5-0
  11. 46kg   Callum Scanlon (Baldoyle) beat Alfie Harrington (Dunboyne), 5-0        
  12. 48kg   Tony Doherty (Glengormley)  beat Christian McLoughlin (Baldoyle), 5-0
  13. 48kg   Michael O’Reilly (Togher) beat Cian White (Olympic L), 5-0
  14. 48kg   Jake Cowan (Dukes) W/O
  15. 48kg   Zac Creighton (Avona) beat Joe Ward (Athlone), 5-0
  16. 51kg   Ellie Curtain Murray (Golden Gloves) beat Danni Doherty (Oakleaf), 5-0
  17. 51kg   Nina O’Toole (Ballybrack) beat Sienna O’Herron (Rochfordbridge), 5-0
  18. 51kg   Maisie Flanagan (Muckno) beat Skyla Cronin (Midleton), 5-0
  19. 52kg   Marcus Viljoen (Star of the Sea) beat Richard Lindsey (Ballyboughal), 5-0
  20. 52kg   Tommy Brown (Setanta) beat James Long (Ballina), 5-0
  21. 52kg   Preston Creighton (Evolution) beat Ceejay Sheelan (Tredagh), 5-0
  22. 52kg   Patrick Hourican (Sean Dorans) beat Patrick Gavin (Santry), 5-0
  23. 54kg   Shea Murney (Golden Gloves U) W/O
  24. 54kg   Andrew Matthews (Tredagh) beat Jack Cantwell (Marble City), 3-0
  25. 54kg   Paddy Casey (Togher) W/O
  26. 54kg   Tommy Murray (Sliabh Luachra) beat Conan McLaughlin (Dukes) , 5-0

Results: 2025 National U23 Championship Quarter Finals

  1. 51kg   Rachel Lawless (St Brigids Eden)   beat Robyn Murran (St Brigids Kil), 5-0
  2. 51kg   Carlagh Peake (Ballyhaunis) beat Amber Byrne (Arklow), 3-2
  3. 51kg   Carleigh Irvine (Oakleaf) beat Cori Gleeson (St Francis), 5-0
  4. 60kg   Martin McDonagh (Avona) beat Christopher Stapleton (Ballyboughal), 5-0
  5. 60kg   Danny Lucey (Rylane) beat Aaron Stafford (Ballymote), RSC2
  6. 60kg   Gavin Ryan (Rathoath) W/O
  7. 60kg   Jamie Graham (Clonard) beat Lee McEvoy (Avona), AB2
  8. 65kg   Josh Tunama (Dublin Docklands) beat Alex McAleer (Ballyshannon), 5-0
  9. 65kg   Roy Colgan (Avona) beat Johnny Harty (Portlaoise), 5-0
  10. 65kg   Luke Hall (Rochfordbridge) beat Jake Daly (D-Box), 4-1
  11. 65kg   Danny O’Reilly (St Pauls Wat) beat Fionn Duffy (St Josephs Derry), 5-0
  12. 70kg   Cole Maguire (The Hub) beat Emanuelle Olubunmi (St Mary’s D), 5-0
  13. 70kg   Ryan Jenkins (Jobstown) beat  Johnny May (Bay City), 5-0
  14. 70kg   Ola Wahab (Golden Gloves M) W/O
  15. 70kg   Bobbi Flood (Cabra) beat Cahir Gormley (Illies GG), 5-0
  16. 85kg   Padraig Corduff (St Annes) beat Hedris Ofill (Celtic Eagles), RSC2
  17. 85kg   Rasheed Momoh (Castlebar) beat Alex McCormick (Cabra), 5-0

