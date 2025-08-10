National Championships – U23 and U15 Quarter Final Results
Results: 2025 National U15 Championship Quarter Finals
- 35kg Connlaodh Cassidy (Phoenix) W/O
- 37kg Yousef Aldhifan (North Down) beat Jonathan McDonagh (Avona), 3-2
- 37kg Adam Quinn (Camlough) beat Rio Johnston (Nutgrove), 3-2
- 40kg Jake Deegan (Ratoath) beat Jimmy Donoghue (Olympic L), 5-0
- 40kg Christy Kit Joyce (Olympic L) beat Roman Verhoeven (Monkstown D), 3-2
- 40kg John Sweeney (Olympic C) beat Isaac Ireland (Banbridge), 5-0
- 40kg Lorchan McGuinness (Dealgan) beat Evan Fox (Arklow), 5-0
- 46kg Gerry McCann (Corpus Christi) beat Johnathan Brothers (Togher), 5-0
- 46kg Rhys Kinsella (Swords) beat Shay Crowley (Midleton), 5-0
- 46kg Brandon O’Brien (Setanta) beat Oliver Rowley (Mullingar Elite), 5-0
- 46kg Callum Scanlon (Baldoyle) beat Alfie Harrington (Dunboyne), 5-0
- 48kg Tony Doherty (Glengormley) beat Christian McLoughlin (Baldoyle), 5-0
- 48kg Michael O’Reilly (Togher) beat Cian White (Olympic L), 5-0
- 48kg Jake Cowan (Dukes) W/O
- 48kg Zac Creighton (Avona) beat Joe Ward (Athlone), 5-0
- 51kg Ellie Curtain Murray (Golden Gloves) beat Danni Doherty (Oakleaf), 5-0
- 51kg Nina O’Toole (Ballybrack) beat Sienna O’Herron (Rochfordbridge), 5-0
- 51kg Maisie Flanagan (Muckno) beat Skyla Cronin (Midleton), 5-0
- 52kg Marcus Viljoen (Star of the Sea) beat Richard Lindsey (Ballyboughal), 5-0
- 52kg Tommy Brown (Setanta) beat James Long (Ballina), 5-0
- 52kg Preston Creighton (Evolution) beat Ceejay Sheelan (Tredagh), 5-0
- 52kg Patrick Hourican (Sean Dorans) beat Patrick Gavin (Santry), 5-0
- 54kg Shea Murney (Golden Gloves U) W/O
- 54kg Andrew Matthews (Tredagh) beat Jack Cantwell (Marble City), 3-0
- 54kg Paddy Casey (Togher) W/O
- 54kg Tommy Murray (Sliabh Luachra) beat Conan McLaughlin (Dukes) , 5-0
Results: 2025 National U23 Championship Quarter Finals
- 51kg Rachel Lawless (St Brigids Eden) beat Robyn Murran (St Brigids Kil), 5-0
- 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) beat Amber Byrne (Arklow), 3-2
- 51kg Carleigh Irvine (Oakleaf) beat Cori Gleeson (St Francis), 5-0
- 60kg Martin McDonagh (Avona) beat Christopher Stapleton (Ballyboughal), 5-0
- 60kg Danny Lucey (Rylane) beat Aaron Stafford (Ballymote), RSC2
- 60kg Gavin Ryan (Rathoath) W/O
- 60kg Jamie Graham (Clonard) beat Lee McEvoy (Avona), AB2
- 65kg Josh Tunama (Dublin Docklands) beat Alex McAleer (Ballyshannon), 5-0
- 65kg Roy Colgan (Avona) beat Johnny Harty (Portlaoise), 5-0
- 65kg Luke Hall (Rochfordbridge) beat Jake Daly (D-Box), 4-1
- 65kg Danny O’Reilly (St Pauls Wat) beat Fionn Duffy (St Josephs Derry), 5-0
- 70kg Cole Maguire (The Hub) beat Emanuelle Olubunmi (St Mary’s D), 5-0
- 70kg Ryan Jenkins (Jobstown) beat Johnny May (Bay City), 5-0
- 70kg Ola Wahab (Golden Gloves M) W/O
- 70kg Bobbi Flood (Cabra) beat Cahir Gormley (Illies GG), 5-0
- 85kg Padraig Corduff (St Annes) beat Hedris Ofill (Celtic Eagles), RSC2
- 85kg Rasheed Momoh (Castlebar) beat Alex McCormick (Cabra), 5-0