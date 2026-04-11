National Boy/Girl 2 Champions Crowned
Over 50 new champions have been crowned today, with the culmination of the 2026 National Boy/Girl 2 Championships.
Results
27kg Jessica Moore (Dukes) W/O
29kg Leanne Quinn (Camlough) W/O
29kg Leroy McGinley (Armagh) beat Hughie Myers (Elite), 4-1
31kg Caoilinn Boland (Ratoath) beat Molly Dunne (Coleraine), 5-0
31kg Scott Watson (Banbridge) beat John McDonagh (Spartan), 5-0
33kg Britney Nevin (Olympic L) W/O
33kg Marcus Webb (Monkstown D) beat Michael Nevin (Elite), 5-0
35kg Halle Bardon (Golden Cobra) beat Layla O’Connell (St Francis), RSC3
35kg Patrick L Donovan (Olympic C) beat David Mahony (Crumlin), 3-2
37kg Aine Marrinan (Nutgrove) beat Madalina Zagorodnii (St Josephs L), 5-0
37kg Frankie Donoghue (Kilmyshall) beat Jimmy O’Reilly (Fr Horgans), 3-2
38.5kg Bernard M Mongan (Olympic C) beat Adam Flanagan (Pegasus), 5-0
39kg Hailey Hawe (Marble City) beat Rosetta Conroy (Ballybrack), 5-0
40kg Tom McCarthy (Rathkeale) beat Bradley Ward (Athlone), 4-1
41kg Aoibheann Cahill (Setanta) beat Rachel O’Sullivan (Rylane), 5-0
41.5kg Edward Sweeney (Olympic C) beat John McDonagh (Monkstown D), 5-0
43kg Aoife Gillespie (Twintown) beat Emma Crowley (St Marthas), 5-0
43kg Jack Maughan (Olympic L) beat Jayden Colfar (All Stars), 5-0
44.5kg Martin Ward (Olympic L) beat Blakely Gillen (Canal)
45kg Victoria Nic an Bhaird (Swords) beat Mary Ann Connors (Corpus Christi M), 5-0
46kg Luke Saunders (St John Bosco A) beat Jack Cullen (Ballymore), RSC1
47kg Neveah McEvoy (Donore) beat Caitlin Goff (Sacre Coeur), 4-1
48kg Anthony Donoghue (Olympic L) beat Michael E O’Reilly (St Pauls Wat), 3-2
49kg Lauren Doyle Preston (Paulstown) beat Mia Ball (Broadstone), 5-0
50kg Christy Nevin (Mullingar Shufflers) beat Tiernan Martin (Oughterard), 3-2
51kg Emmie Jacob (Paulstown) beat Aine Quinn (St Johns U), 5-0
52kg Charlie Townsend (Cookstown) beat Shane Reville (St Marys NR), 3-2
53kg Layla Ayres (St Brigids E) beat Sarah Halvey (Loughglynn), 5-0
54kg Martin Barrett (Titans) beat Reuben McMorrow (Ratoath) 5-0
55kg Freya Marsh (Tramore) W/O
56kg Daniel Suriak (Ratoath) beat Bernie McDonagh (Galway), 5-0
57kg Katelynn O’Donnell (Dungloe) beat Adriana Downes (Golden Gloves), 5-0
59kg Samia Hughes (Star) W/O
59kg Harley Tyrell (Ballymun) beat Jonathan Faulkner (Rathkeale), 5-0
62kg Liam Murphy (Birr) beat Michael McAteer (St Monicas), 5-0
63kg Nadia Maj (Sacre Coeur) beat Ella Staunton (Swinford), 4-1
65kg Jeramiah Veranda (Olympic C) beat Davy Joyce (Olympic L), 5-0
66kg Texas Trinity Lovell (Lisburn) beat Tilly Curtin (Rathkeale), 3-2
68kg Katelyn O’Flynn (Corpus Christi M) W/O
68kg Hugh Malloy (St Annes) beat John Keenan (Glen), 5-0
70kg Sophie Potter (Gateway) beat Hannah O’Shea (Tolerton), 5-0
72kg Chloe Preston (Loughglynn) W/O
72kg Tommy Lee McCarthy (Mayfield) beat Peter Maughan (Ballina), 4-1
74kg Ryan Murphy (Mayfield) beat John Ward (Olympic C), 5-0
76kg John McDonagh (Olympic C) beat Ryan Cullen (Olympic L), 5-0
75+kg Annalise Heaphy (Golden Gloves M) W/O
83kg Alice Joyce (Athlone) W/O
83kg Patrick Barrett (Olympic C) W/O
92kg Simon McGinley (Dealgan) W/O
101kg Leon Leddy (Olympic L) W/O
118kg Lachlann Gilfoyle (Brosna) W/O