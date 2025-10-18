Four Team Ireland in European Action Today
Four Team Ireland boxers are in action on day two of the European U15 Championships. Three sessions will be boxed on Sunday – beginning at 11am, 1.30pm and 5.30pm.
42kg Ronan Charles is the first Irish boxer in action today. The Mullingar Elite BC operator contests a preliminary bout against Finland’s Rolan Sigajlev. That’s Bout 4 of the Morning Session.
44kg Pa Casey of Sliabh Luachra BC, also begins his tournament on Sunday. The Kerry boxer is up against Latvia’s Silvestrs Vasilevskis. He’s in action in Bout 5 of the Afternoon Session.
4 bouts later, in Bout 9, Zac Creighton contests a last16 48kg bout against Luka Bondarenko of Latvia.
Banbridge’s 50kg Franky Mooney and will box Tobias Vicenik of the Czech Republic in Bout 19 of the Evening Session
Sunday’s schedule is available here.
Team Ireland
40kg Ellie May Featherson, Mulhuddart BC, Dublin
40kg John Sweeney, Olympic BC, Galway
42kg Rosetta Casey, Portlaoise BC, Loais
42kg Ronan Charles, Mullingar Elite BC, Westmeath
44kg Ava Harford, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin
44kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry
46kg Kenia Flood Prado, Glasnevin BC, Dublin
48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin
48kg Zach Creighton, Avona BC, Dublin, Team Co-Captain
50kg Franky Mooney, Banbridge BC, Antrim
52kg Ellie Curtain Murray, Golden Gloves BC, Cork
52kg Patrick Hourican, Sean Doran’s BC, Armagh
54kg Charley Scott, St Catherine’s BC, Dublin
57kg Kieran McDonagh, Olympic BC, Galway
60kg Maicey Field, Baldoyle BC, Dublin
63kg Charlie Joyce Connolly, Jobstown BC, Dublin
63kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal, Team Co-Captain
66kg Eddie Sweeney, Galway BC
75kg Thomas O’Reilly, Portlaoise BC, Loais
Team Managers: Stephen Connolly & Bridget Scott
Coaches:
John Coffey, Sliabh Luachra BC, Kerry,
Paul Simson, Saviours Crystal BC, Waterford
Tommy O’Donnell, Charleville BC, Cork
Lynne McEnery, High Performance Unit.
R&J Karl McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin