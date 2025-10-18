Uncategorized

Four Team Ireland in European Action Today

Jonny Stapleton

Four Team Ireland boxers are in action on day two of the European U15 Championships. Three sessions will be boxed on Sunday – beginning at 11am, 1.30pm and 5.30pm.

42kg Ronan Charles is the first Irish boxer in action today. The Mullingar Elite BC operator contests a preliminary bout against Finland’s Rolan Sigajlev. That’s Bout 4 of the Morning Session.

44kg Pa Casey of Sliabh Luachra BC, also begins his tournament on Sunday. The Kerry boxer is up against Latvia’s Silvestrs Vasilevskis. He’s in action in Bout 5 of the Afternoon Session.

4 bouts later, in Bout 9, Zac Creighton contests a last16 48kg bout against Luka Bondarenko of Latvia.

Banbridge’s 50kg Franky Mooney and will box Tobias Vicenik of the Czech Republic in Bout 19 of the Evening Session

Sunday’s schedule is available here.

Team Ireland

40kg Ellie May Featherson, Mulhuddart BC, Dublin

40kg John Sweeney, Olympic BC, Galway

42kg Rosetta Casey, Portlaoise BC, Loais

42kg Ronan Charles, Mullingar Elite BC, Westmeath

44kg Ava Harford, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin

44kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry

46kg Kenia Flood Prado, Glasnevin BC, Dublin

48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin

48kg Zach Creighton, Avona BC, Dublin, Team Co-Captain

50kg Franky Mooney, Banbridge BC, Antrim

52kg Ellie Curtain Murray, Golden Gloves BC, Cork

52kg Patrick Hourican, Sean Doran’s BC, Armagh

54kg Charley Scott, St Catherine’s BC, Dublin

57kg Kieran McDonagh, Olympic BC, Galway

60kg Maicey Field, Baldoyle BC, Dublin

63kg Charlie Joyce Connolly, Jobstown BC, Dublin

63kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal, Team Co-Captain

66kg Eddie Sweeney, Galway BC

75kg Thomas O’Reilly, Portlaoise BC, Loais

Team Managers: Stephen Connolly & Bridget Scott

Coaches:

John Coffey, Sliabh Luachra BC, Kerry,

Paul Simson, Saviours Crystal BC, Waterford

Tommy O’Donnell, Charleville BC, Cork

Lynne McEnery, High Performance Unit.

R&J Karl McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin

