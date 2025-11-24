European Championships Day 3: Four Fight For European Medals

Team Ireland could add four medals to their European U23 Championship medal tally on Tuesday.

A four star day would see the medal haul increase to six in total with Ava Henry, Gavin Ryan, Rebbeca Kavanagh and Tadgh O’Donnell looking to join Tiffany Spencer and Cliona D’Arcy on the podium in Budapest.

In total, seven boxers are looking to progress.

57kg Natalia Fascizewska opens Day Three proceedings for Team Ireland, and her own campaign, in Bout 2 of Ring A’s Afternoon Session. She boxes her Last 16 bout against Azerbaijan’s Aynur Mikayilova. In Bout 9 of the same ring and session, 70kg Ryan Jennings takes on Greece’s Zacharias Mylonas in his Last 16 contest.

65kg Ava Henry boxes her quarter final against Slovakia’s Tamara Kubalova in Bout 6 of Ring A’s Evening Session. 60kg Gavin Ryan boxes boxing for a medal against Taghi Nasibov of Azerbaijan 2 bouts later in the same ring and session, in Bout 8. Heavyweight, Garyn McAllister makes his tournament debut in Bout 16 against Sweden’s Elwin Mayue-Belezika.

Over in Ring B’s Evening Session, 60kg Rebecca Kavanagh contests her quarter final against Lithuania’s Beatricé Savickaite. That’s Bout 3. Seven bouts later, 70kg Tadgh O’Donnell boxes his third contest in as many days, vying for a medal against Orlando Holley-Sotomi in Bout 10.

Tuesday’s programme is available here

Team Ireland

48kg Tiffany Spencer, Jobstown BC, Dublin

51kg Rachel Lawless, St. Brigid’s BC, Offaly

54kg Robyn Kelly, Ballynacargy Boxing Club, Westmeath

57kg Natalia Fascizewska, Castlebar BC, Mayo

60kg Rebecca Kavanagh, Mulhuddart BC, Dublin

65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC

80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway

50kg Louis Rooney, Star ABC, Belfast

55kg Pasty Joyce, Olympic BC, Westmeath

60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath

65kg Roy Colgan, Avona BC, Dublin

70kg Ryan Jenkins, Jobstown BC, Dublin

75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin

80kg James Whelan, Dublin Docklands BC

85kg Sean Mackay Trant, Monkstown BC, Dublin

90kg Garyn McAllister, North Down BC, Down

Support Staff

Team Manager: High Peformance Director, Jon Mackey

Coaches: James Doyle, Lynne McEnery, Jay Delaney, Ross Hickey (Grangecon BC, Wicklow/Defence Forces) and Paul Simpson (Saviours Crystal, Waterford)

Physio: Paddy O’Donnell and Rian Furley

Athlete Support: Aidan Walsh

R&J: Garry McGillion (Bishop Kelly BC, Tyrone)