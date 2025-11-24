European Championships Day 3: Four Fight For European Medals
Team Ireland could add four medals to their European U23 Championship medal tally on Tuesday.
A four star day would see the medal haul increase to six in total with Ava Henry, Gavin Ryan, Rebbeca Kavanagh and Tadgh O’Donnell looking to join Tiffany Spencer and Cliona D’Arcy on the podium in Budapest.
In total, seven boxers are looking to progress.
57kg Natalia Fascizewska opens Day Three proceedings for Team Ireland, and her own campaign, in Bout 2 of Ring A’s Afternoon Session. She boxes her Last 16 bout against Azerbaijan’s Aynur Mikayilova. In Bout 9 of the same ring and session, 70kg Ryan Jennings takes on Greece’s Zacharias Mylonas in his Last 16 contest.
65kg Ava Henry boxes her quarter final against Slovakia’s Tamara Kubalova in Bout 6 of Ring A’s Evening Session. 60kg Gavin Ryan boxes boxing for a medal against Taghi Nasibov of Azerbaijan 2 bouts later in the same ring and session, in Bout 8. Heavyweight, Garyn McAllister makes his tournament debut in Bout 16 against Sweden’s Elwin Mayue-Belezika.
Over in Ring B’s Evening Session, 60kg Rebecca Kavanagh contests her quarter final against Lithuania’s Beatricé Savickaite. That’s Bout 3. Seven bouts later, 70kg Tadgh O’Donnell boxes his third contest in as many days, vying for a medal against Orlando Holley-Sotomi in Bout 10.
Tuesday’s programme is available here
Team Ireland
48kg Tiffany Spencer, Jobstown BC, Dublin
51kg Rachel Lawless, St. Brigid’s BC, Offaly
54kg Robyn Kelly, Ballynacargy Boxing Club, Westmeath
57kg Natalia Fascizewska, Castlebar BC, Mayo
60kg Rebecca Kavanagh, Mulhuddart BC, Dublin
65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC
80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway
50kg Louis Rooney, Star ABC, Belfast
55kg Pasty Joyce, Olympic BC, Westmeath
60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath
65kg Roy Colgan, Avona BC, Dublin
70kg Ryan Jenkins, Jobstown BC, Dublin
75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin
80kg James Whelan, Dublin Docklands BC
85kg Sean Mackay Trant, Monkstown BC, Dublin
90kg Garyn McAllister, North Down BC, Down
Support Staff
Team Manager: High Peformance Director, Jon Mackey
Coaches: James Doyle, Lynne McEnery, Jay Delaney, Ross Hickey (Grangecon BC, Wicklow/Defence Forces) and Paul Simpson (Saviours Crystal, Waterford)
Physio: Paddy O’Donnell and Rian Furley
Athlete Support: Aidan Walsh
R&J: Garry McGillion (Bishop Kelly BC, Tyrone)