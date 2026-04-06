Boy and Girl 1,2,3 Quarter Final Results
Boy/Girl 1 Quarter Final Results
29kg Charlie Mannion (Tullylish) beat Bradley Devitt (Nutgrove), 5-0
29kg Patrick McDonagh (St Francis) beat Sean Dundon (All Saints), 4-1
31kg Michael Sweeney (All Stars) beat Keelan Joyce (Clonmel), 4-1
31kg Hughie Joyce (Olympic L) beat Simon McDonagh (Avona), 3-2
33kg Kimberly Barrett (Titans) beat Scarlett Lavery (Banbridge), RSC3
33kg Venice Quinn (St Catherines) beat Harpur Murphy (St Marys NR), 5-0
33kg Brandon Barrett (Titans) beat Cian Markey (St Monicas), 3-2
35kg Kayleigh Jennings (Nutgrove) WO
35kg Charlie Kelly (Kilmyshall) beat Philip Wrona (Celtic Eagles), 5-0
35kg Arthur Noonan (Charleville) beat Fionnan Breathnach (Annagry), 5-0
37kg Kiah Elwood (Canal) beat Katie Anna O’Donnell (Charleville), 4-1
37kg Patrick O’Donovan (Togher) beat Willie Maughan (Ballina), 3-2
37kg Patrick McDonagh (Monkstown D) beat Eoghan Rua Mullin (Cookstown), 5-0
38.5kg Odhran Corbett (Sacred Heart A) beat Luke Kinsella (Phoenix), 3-2
40kg Charlie Cosgrave (Banbridge) beat Maksym Ivanov (East Meath), 5-0
40kg Thomas O’Reilly (Mitchelstown) beat Barry Smith (Mulhuddart), 5-0
40kg Dan Connors (Corpus Christi M) beat Paudric Corcoran (Carrickmore), 5-0
41kg Annabel Coade (Gorey) beat Amy Conneely (Oughterard), 5-0
41.5kg Aidan McNamara (Tipperary Town) beat Joshua Crooks (Ards), 5-0
44.5kg Peter Collins (Monkstown D) beat Mike Doherty (Treaty), 5-0
44.5kg Liam Lyness (All Saints) beat Cian Hanlon (Tolerton), 5-0
44.5kg Johnny McDonagh (Monkstown D) beat Jordan Myers (Olympic C), 3-2
46kg Joseph McDonagh (Monkstown D) V RJ O’Reilly Beck (Banbridge), 5-0
46kg Patrick Barrett (Titans) beat Danny Joyce (Olympic L), 5-0
48kg Ned Burke (Sliabh Luachra) beat Rhys Wheatley (St Pappins), 3-2
54kg Patrick Collins (Santry) WO
56kg Tommy Sweeney (Olympic C) beat Luke Fitzgerald (Westend), 5-0
B2 44.5kg Martin Ward (Olympic L) beat Conor Glackin (St. Brigid’s Clonmany), 5-0Boy/Girl 2 Quarter Final Results
1. 31kg Scott Watson (Banbridge) beat Gabriel Gillespie (Holy Family L), 5-0
2. 31kg Mickey Wall (Monkstown D) beat Pauric Glasgow (St Johns U), 5-0
3. 33kg Michael Nevin (Elite) beat Tom Coyle (Cookstown), 5-0
4. 35kg Cameron O’Brien (Sliabh Luachra) beat James Hassin (Corpus Christi A), 5-0
5. 35kg David Mahony (Crumlin) beat C J Campbell (Carrickmore), 5-0
6. 37kg Billy Lee (Oughterard) beat Stephen McDonagh (Cavan), 3-2
7. 37kg Frankie Donoghue (Kilmyshall) beat Luis Holmes (Corpus Christi A), 4-1
8. 38.5kg Shea Hurst (Sacred Heart U) WO
9. 38.5kg Bernard M Mongan (Olympic C) beat Andrew Lyons (Dealgan), 4-1
10. 40kg Bradley Ward (Athlone) beat Conor Hollywood (St Malachys), 3-2
11. 41.5kg Edward Sweeney (Olympic C) beat Jason McDonagh (Mitchelstown), 4-1
12. 41.5kg Noah Davis (Bay City) beat Paudie Kelly (St Johns U), 5-0
13. 43kg Jack Naiper (Star) WO
14. 43kg Jack Maughan (Olympic L) WO
15. 44.5kg Paddy Harrington (De Courcey) beat Jake Murray (Golden Gloves M), 3-2
17. 46kg Michael Ward (Olympic C) W/O
18. 46kg Luke Saunders (St John Bosco A) beat Johnny Delaney (Tipperary Town), 5-0
19. 47kg Neveah McEvoy (Donore) beat Shania O’Connor (Mayfield), 3-2
20. 47kg Alexsandra Lenska (St Brigids E) beat Chelsea McDermott (Ballinrobe), 5-0
21. 48kg Michael E O’Reilly (St Pauls Wat) W/O
22. 50kg Tiernan Martin (Oughterard) beat Caleb Wright (All Saints), 5-0
23. 50kg Christy Nevin (Mullingar Shufflers) beat Jack McGonigle (Ederney), 4-1
24. 50kg Isaac Whithouse (Killyman) beat Mickey McDonnell (Smithfield), 5-0
25. 51kg Emmie Jacob (Paulstown) beat Milagros Salazar (Nutgrove), 5-0
26. 52kg Adam McMahon (Star) beat Sean Kavanagh (Bay City), 3-2
27. 52kg Charlie Townsend (Cookstown) beat Levi O’Driscoll (Charleville), 5-0
28. 56kg Bernie McDonagh (Galway) WO
29. 56kg Paddy Hogan (Mayfield) beat AJ Ward (Neilstown) V Paddy Hogan (Mayfield), 3-2
30. 59kg John Paul Ward (Ballyhaunis) beat Aiden O'Brien (Camlough), 5-0