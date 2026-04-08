BG 1 Semi Final Results
Boy/Girl 1 Semi Final Results – 1st Session
27kg Davie Joyce (Punishers) beat Sean McGarry (Holy Trinity), 5-0
29kg Peter McInerney (Portlaoise) beat Terence Carthy (Gurteen), 5-0
29kg Patrick McDonagh (St Francis) beat Charlie Mannion (Tullylish), 5-0
31kg Lacinta Casey (Westend) beat Lexi Mooney (Jobstown), 3-2
31kg Niamh Conlon (Ballyhaunis) beat Shanice Ward (Athlone), 3-2
31kg Joey Farrell (Dukes) beat Liam Og Morrison (Holy Trinity), 5-0
31kg Hughie Joyce (Olympic L) beat Michael Sweeney (All Stars), 5-0
41.5kg Robin Webb (Ballyhaunis) beat Oisin Matthews (Star), 5-0
33kg Ciara O’Doherty (Golden Gloves M) beat Cliodhna McMullan (St Johns U), 5-0
33kg Kimberly Barrett (Titans) beat Venice Quinn (St Catherines), 5-0
33kg Son Casey (Sliabh Luachra) beat William Wall (Jobstown), 5-0
33kg Brandon Barrett (Titans) beat Tommy McDonagh (Dealgan), 5-0
35kg Kayla Thornton (Drogheda) beat Amelia Markey (Muckno), 5-0
35kg Kayleigh Jennings (Nutgrove) WO
35kg Barney Doherty (Glengormley) beat Leon Courtney (St Marys), 4-1
35kg Charlie Kelly (Kilmyshall) beat Arthur Noonan (Charleville), 5-0
37kg Leah McGonigle (St Bridgets U) beat Shannon Kenny (Charlestown), 5-0
37kg Priya Clifford (Kilmyshall) beat Kiah Elwood (Canal), 4-1
37kg Josh Byrne (Kilmyshall) beat Jacob Scott (Immaculata), RSC1
38.5kg Laurence O’Loughlin (Galway) beat Francis Stokes (Paulstown), RSC3
38.5kg Cody Duffy (Culloville) beat Odhran Corbett (Sacred Heart A), 5-0
39kg Cianna Collins (Ballyhaunis) beat Mya Cawley (Winters), 5-0
39kg Cara Cramer (Cabra) beat Nikola Janevice (St Brigids Edenderry), 5-0
37kg Patrick McDonagh (Monkstown D) beat Patrick O’Donoghue (Togher), 4-1
40kg Charlie Cosgrave (Banbridge) beat Adam Lee (Oughterard), 5-0
40kg Thomas O’Reilly (Mitchelstown) beat Dan Connors (Corpus Christi M), 4-1
41kg Ceilidh May Cassidy (St Marys D) beat Poppy Doherty (Carndonagh), 5-0
41kg Annabel Coade (Gorey) beat Ruby Long (Rathkeale), 4-1
41.5kg Aidan McNamara (Tipperary Town) beat Patrick O’Leary Doyle (Sacre Coeur), 5-0
Boy/Girl 1 Semi Final Results – 2nd Session
1. 43kg Ella Lanney (Jobstown) beat Casey Coyle (Golden Gloves C), 5-0
2. 43kg Margaret McDonagh (Mitchelstown) beat Jamelia Januskauskaite (St Brigids E), 5-0
3. 43kg Paddy Purcell O’Reilly (Mitchelstown) beat Alex Water (Oughterard), RSC1
4. 43kg John Patrick McDonagh (Crumlin) beat Devin Hore (Wexford), RSC1
5. 44.5kg Peter Collins (Monkstown D) beat Daithi Mahon (St Josephs U), 4-1
6. 44.5kg Johnny McDonagh (Monkstown D) beat Liam Lyness (All Saints), 5-0
7. 45kg Brianna McDonagh (Tramore) beat Kacey Hayes (Wexford), 5-0
8. 45kg Mercedes Sweeney (Monivea) beat Isabeal Donnelly (Golden Star), RSC1
9. 46kg Noah Kelleher (Cove) beat Jacob Leighton (Colraine), 5-0
10. 46kg RJ O’Reilly Beck (Banbridge) beat Patrick Barrett (Titans), RSC2
11. 47kg Emma White (St Colmans) W/O
12. 48kg Mark McDonnell (Corpus Christi A) WO
13. 48kg Ned Burke (Sliabh Luachra) beat Josh Power (Dunboyne), RSC1
14. 50kg Jerry Ward (Athlone) beat Patrick McCarthy (Riverstown)5-0
15. 52kg Tommy Ward (Olympic C) W/O
16. 53kg Eileen McDonagh (Dungarvan) beat Olivia Lynch (Star of the Sea), RSC2
17. 54kg Rhys Kirwan (Sacre Coeur) beat Ammar Sakoli (Togher), 5-0
18. 54kg Patrick Collins (Santry) beat Conor McCann (Oliver Plunkett), 5-0
19. 56kg Noah Rego (Charlestown) WO
20. 56kg Jake Barnwell (Sacre Coeur) beat Tommy Sweeney (Olympic C), 3-2
21. 57kg Saorlaith Taggart (Ormeau Road) beat Elsie Flynn (Rylane), 5-0
22. 59kg Michael Reilly (Camac) beat Stevie Quinn (Ryston), 5-0
23. 62kg Andrew McDonagh (Ederney) beat Charlie McDonagh (Rathkeale), 5-0
24. 62kg Thady Joyce (Athlone) beat Josie McDonagh (Galway), 5-0
25. 65kg Jamie O’Donnell (Charleville) beat Jamie Fox (St Josephs L), RSC3
26. 65kg Mason Wisiewski (Gilford) beat Terry McDonagh ( Ballyhaunis), 5-0