Saturday’s National Elite Championship Semi Final

Saturday, January 10th | Semi Finals

Boxing begins at 3pm; doors at 2pm. All programmes are subject to change.

1. 48kg Ide Cashell (BallymunBC, Dublin) V Carol Coughlan (Monkstown Dublin)

2. 50kg Louis Rooney (Star BC, Belfast) V Ricky Nesbitt (Holy Trinity BC, Belfast)

3. 50kg Sean Mari (Monkstown Dublin) V Antonio Bozkaya (East Meath BC)

4. 55kg Scott Thompson (Spartans U) V Clepson dos Santos (Holy Trinity)

5. 57kg Michaela Walsh (Holy Family GG, Belfast) V Niamh Fay (Phoenix of Ballybougal BC, Dublin)

6. 57kg Sarah Cunningham (O’Rourke’s BC, Dublin) V Keelyn Mangan (Celtic Eagles BC, Galway)

7. 60kg Zara Breslin (Tramore BC Waterford) V Kellie Harrington (St Mary’s BC, Tallaght)

8. 60kg Kellie McLoughlin (St Catherine’s, Dublin) V Ella McDonald (Corpus Chrisi BC, Antrim)

9. 65kg Grainne Walsh (St Marys BC, Tallaght) V Ava Henry (Dublin Docklands)

10. 65kg Linda Desmond (Rylane BC, Cork) V Kaci Rock (Holy Trinity BC Belfast)

11. 75kg Ola Wahab (Golden Gloves BC Cork) V Tadgh O’Donnell (Jobstown BC, Dublin)

12. 80kg Josh Olaniyan (Jobstown BC, Dublin) V James Whelan (Dublin Docklands)

