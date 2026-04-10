Thursday’s Boy/Girl Semi Final Results
Boy/Girl 2 Semi Final Results
- 37kg Madalina Zagorodnii (St Josephs L) beat Caoimhe Smyth (Armagh), 4-1
- 39kg Hailey Hawe (Marble City) beat Emile Valungeviciute (St Brigids E), 4-1
- 39kg Rosetta Conroy (Ballybrack) W/O
- 41kg Rachel O’Sullivan (Rylane) beat Kyra Chauremootoo (Charlestown), 5-0
- 43kg Emma Crowley (St Marthas) beat Sofia Konsoulas (Paulstown), 5-0
- 43kg Aoife Gillespie (Twintowns) beat Emelia Dunne (Edenmore), 3-2
- 43kg Jayden Colfar (All Stars) beat Michael Ward (Banbridge), 4-1
- 43kg Jack Maughan (Olympic L) beat Jack Naiper (Star) V Jack Maughan, 4-1
- 45kg Mary Ann Connors (Corpus Christi M) WO
- 49kg Mia Ball (Broadstone) beat Michaela Donoghue (Trojan), RSC2
- 50kg Tiernan Martin (Oughterard) beat Thady McDonagh (Dungarvan), 5-0
- 50kg Christy Nevin (Mullingar Shufflers) beat Isaac Whithouse (Killyman), 5-0
- 51kg Aine Quinn (St Johns U) beat Savannah Delaney (Slievenamon), 3-2
- 51kg Emmie Jacob (Paulstown) beat Olivia Stokes (Olympic L), 5-0
- 52kg Shane Reville (St Marys NR) beat Andrew Corcoran (Titans), 3-2
- 52kg Charlie Townsend (Cookstown) beat Adam McMahon (Star), 5-0
- 53kg Sarah Halvey (Loughglynn) beat Neveah O’Reilly (Clonmel), 4-1
- 53kg Layla Ayres (St Brigids E) beat Grace Heffernan (Togher), 5-0
- 54kg V Reuben McMorrow (Ratoath) beat Shay Devlin (St Bridgets U), 3-2
- 54kg Martin Barrett (Titans) beat Jimmy Hogan (Mitchelstown), 4-1
- 56kg V Daniel Suriak (Ratoath) beat Cameron Burke (De Courcey), RSC2
- 56kg Bernie McDonagh (Galway) beat Paddy Hogan (Mayfield), 3-2
- 59kg Harvey Tyrell (Ballymun) W/O
- 59kg Jonathan Faulkner (Rathkeale) beat John Paul Ward (Ballyhaunis), 5-0
- 62kg Michael McAteer (St Monicas) beat Leon Doyle (Bay City), 3-2
- 62kg Liam Murphy (Birr) beat Cillian Carey (St Colmans), 5-0
- 65kg Davy Joyce (Olympic L) beat Jamie Coleman (Bay City), 5-0
- 66kg Tilly Curtin (Rathkeale) beat Amy Scully (Monkstown D), RSC2
- 66kg Texas Trinity Lovell (Lisburn) beat Hannah Casey (Ballaghaderreen), 3-2
- 70kg Sophie Potter (Gateway) beat Niamh McManus (St Patricks U) RSC2
- 70kg Hannah O’Shea (Tolerton) beat Kate Daly (Armagh), RSC2
Boy/Girl 3 Semi Final Results
Quarter Finals
50kg Bob Doherty (St Francis) W/O
50kg MJ McDonagh (Titans) beat Isaac Freeman (Coleraine), 5-0
50kg Pa Casey (Sliabh Luachra) W/O
50kg Ali Abdulnasser (Ballymun) beat Michael Collins (Santry), 5-0
Semi Finals
33kg Oisin McDaid (Mulhuddart) beat Harley Clarke (St John Bosco A), 5-0
33kg Cahir McMaster (St Johns U) beat Kaspar Wrona (Celtic Eagles), 5-0
38.5kg Blake Fegan (Jobstown) beat Rua Clinton (Holy Family L), 5-0
38.5kg Reuben Stevenson (St Pauls A) beat Cassius McDonald (St Marys D), 3-2
40kg Andrew Nugent (Olympic) beat Leon Heavey (Knockmore/Foxford), 5-0
40kg Jonathan McDonagh (Avona) beat Conor McGarry (Holy Trinity), 5-0
41.5kg Evan Prunty (Swords) beat Shea Nugent (Sean Dorans), 5-0
41.5kg Kit Joyce (Olympic L) beat Cody O’Brien (Sliabh Luachra), 4-1
43kg Macey Dickson (Immaculata) W/O
43kg Ava Mulhall (Jobstown) beat Isabelle Nolan (Ballinacarrow), 4-1
44.5kg Barney Hutton Cookstown) beat Eddie Corcoran (Titans), 5-0
44.5kg Rian Brannigan (Swords) beat Joe Joyce (Punishers), 5-0
45kg Mona Mitchell (Ballina) beat Aimee O’Hare (St John Bosco U), 5-0
45kg Rosaletta Casey (Portlaoise) W/O
46kg Cameron Moran (St Michaels Athy) beat Paddy Doherty (Treaty), 5-0
46kg Christy Mongan (Southside) beat Matthew McCullagh (St Johns U), 5-0
47kg Isla McShane (St John Bosco U) beat Leah Bannon (Ballinamore), 3-2
47kg Amy Joyce (Olympic L) beat Winifred McDonagh (Mitchelstown), 5-0
48kg Scott Doran Jarvis (Setanta) beat Jay Gaffey (Ballinacarrow), 4-1
48kg Youssef Sham (Cherry Orchard) beat Patrick Noonan (Charleville), 3-2
49kg Lacey Mae Quinn (Crumlin) beat Tara Munnelly (Geesala), RSC1
49kg Leah Cairns (Golden Gloves M) beat Sara Tennyson (Derryveagh) RSC2
59kg Tadgh Browne Doyle (Top End) beat Bobby Boylan (Edenmore), 3-2
59kg Luke McKenna (Marble City) beat Mike Mongans (Rathkeale), 5-0