2026 National B/G 4 Champions

2026 National B/G 4 Championship final Results
36kg Oscar Mordaski (Kilmyshall) beat Calum Brennan (Mulhuddart), 5-0
39kg Lily Dunne (Edenmore) W/O
39kg Isaac Ireland (Banbridge) beat Thomas Carroll (Setanta L), 5-0
42kg Cody Byrne (Kilmyshall) beat Michael Faulkner (Corpus Christi M), 5-0
43kg Ella Conway (Ratoath) W/O
44kg Ronan Charles (Elite Mullingar) beat Danny O’Reilly (Fr Horgan), RSC3
45kg Diana Hutchinson (Tipperary Town) beat Ava Harford (Phoenix D), 5-0
46kg Paul Casey (Portlaoise) beat Johnny Sweeney (Olympic G), 3-2
47kg Macie O’Connor (Cabra) beat Holly Abernathy (Dealgan), 5-0
48kg Brandon O’Brien (Setanta L) beat Dan O’Brien (Rathkeale), 5-0
49kg Katelyn Clancy (Kilfenora) beat Kenia Prado (Cavan), 3-2
50kg Rhys Kinsella (Swords) beat Charlie Corcoran (Titans), 5-0
52kg Maisie Flanagan (Muckno) beat Nikita Webb McDonagh (Ballyhunis), 5-0
52kg Joseph Ward (Athlone) beat Franky Mooney (Banbridge), 3-2
53kg Charlie Scott (St Catherines) beat Phoebe Clarke (Armagh), 4-1
54kg Tommy Browne (Setanta L) beat Jack O’Donnell (Charleville), 5-0
55kg Ellie Murray (Golden Gloves M) beat Lilly Toland (Ring), 5-0
57kg Ruby Keogh (East Meath) beat Danni Doherty (Oakleaf), 5-0
57kg Patrick Hourican (Sean Dorans) beat Tommy Murray (Sliabh Luachra), 3-2
59kg Maicey Field (Baldoyle) beat Riva Lawlor (Cove), RSC1
60kg Jaden Wall (Sacred Heart) beat Kieran McDonagh (Olympic C), 5-0
61kg Decosta Gillen (Corpus Christi A) beat Grace Fenlon (Paulstown), 5-0
63kg Rhilee May Cox (Gateway) beat Elana Sheppard (Rathfriland), 5-0
63kg Dylan Corcoran (Titans) beat Keelan Tormey (Sacred Heart), 4-1
66kg Roisin Hegarty (Twintowns) W/O
66kg Eddie Sweeney (Galway beat Charlie Connolly (Jobstown), 5-0
68kg Lily Daly (West End) W/O
70kg Aliyah Doherty (Santry) W/O
70kg Daniel Lambagiu (St Michaels Athy) beat Senan Clancy (Oughterard), 4-1
75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) beat Patrick McDaid (St. Bridget’s, Clonmany), RSC2
80kg Pearse Redmond (Na Fianna) beat Jack O’Rourke (Ballybrack), 4-1
83kg Maci Rockett (Winters) beat Brooke Loftus (Gateway), 5-1
85kg Noel Martin (Treaty) W/O
93kg Amaze Olaniyan (Jobstown) W/O
94kg Ryan McAllister (Saints) beat Dylan Wright (Clonard L), RSC3
99kg Pat Mongan (Esker) beat Cade Shannahan (Winters), RSC2
103kg Patrick Sweeney (Ennis) W/O
108kg Joshua Ward (Claremorris) W/O
114kg Kaden Wade Smith (Neilstown) W/O