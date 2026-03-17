2026 National B/G 4 Champions

AmateurHeadline NewsLatestNews

irishboxing

2026 National B/G 4 Championship final Results

36kg Oscar Mordaski (Kilmyshall) beat Calum Brennan (Mulhuddart), 5-0

39kg Lily Dunne (Edenmore) W/O

39kg Isaac Ireland (Banbridge) beat Thomas Carroll (Setanta L), 5-0

42kg Cody Byrne (Kilmyshall) beat Michael Faulkner (Corpus Christi M), 5-0

43kg Ella Conway (Ratoath) W/O

44kg Ronan Charles (Elite Mullingar) beat Danny O’Reilly (Fr Horgan), RSC3

45kg Diana Hutchinson (Tipperary Town) beat Ava Harford (Phoenix D), 5-0

46kg Paul Casey (Portlaoise) beat Johnny Sweeney (Olympic G), 3-2

47kg Macie O’Connor (Cabra) beat Holly Abernathy (Dealgan), 5-0

48kg Brandon O’Brien (Setanta L) beat Dan O’Brien (Rathkeale), 5-0

49kg Katelyn Clancy (Kilfenora) beat Kenia Prado (Cavan), 3-2

50kg Rhys Kinsella (Swords) beat Charlie Corcoran (Titans), 5-0

52kg Maisie Flanagan (Muckno) beat Nikita Webb McDonagh (Ballyhunis), 5-0

52kg Joseph Ward (Athlone) beat Franky Mooney (Banbridge), 3-2

53kg Charlie Scott (St Catherines) beat Phoebe Clarke (Armagh), 4-1

54kg Tommy Browne (Setanta L) beat Jack O’Donnell (Charleville), 5-0

55kg Ellie Murray (Golden Gloves M) beat Lilly Toland (Ring), 5-0

57kg Ruby Keogh (East Meath) beat Danni Doherty (Oakleaf), 5-0

57kg Patrick Hourican (Sean Dorans) beat Tommy Murray (Sliabh Luachra), 3-2

59kg Maicey Field (Baldoyle) beat Riva Lawlor (Cove), RSC1

60kg Jaden Wall (Sacred Heart) beat Kieran McDonagh (Olympic C), 5-0

61kg Decosta Gillen (Corpus Christi A) beat Grace Fenlon (Paulstown), 5-0

63kg Rhilee May Cox (Gateway) beat Elana Sheppard (Rathfriland), 5-0

63kg Dylan Corcoran (Titans) beat Keelan Tormey (Sacred Heart), 4-1

66kg Roisin Hegarty (Twintowns) W/O

66kg Eddie Sweeney (Galway beat Charlie Connolly (Jobstown), 5-0

68kg Lily Daly (West End) W/O

70kg Aliyah Doherty (Santry) W/O

70kg Daniel Lambagiu (St Michaels Athy) beat Senan Clancy (Oughterard), 4-1

75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) beat Patrick McDaid (St. Bridget’s, Clonmany), RSC2

80kg Pearse Redmond (Na Fianna) beat Jack O’Rourke (Ballybrack), 4-1

83kg Maci Rockett (Winters) beat Brooke Loftus (Gateway), 5-1

85kg Noel Martin (Treaty) W/O

93kg Amaze Olaniyan (Jobstown) W/O

94kg Ryan McAllister (Saints) beat Dylan Wright (Clonard L), RSC3

99kg Pat Mongan (Esker) beat Cade Shannahan (Winters), RSC2

103kg Patrick Sweeney (Ennis) W/O

108kg Joshua Ward (Claremorris) W/O

114kg Kaden Wade Smith (Neilstown) W/O

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

