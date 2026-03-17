2026 National Junior 1 Championship finals
1. 39kg Lucy Dunne (Glin) W/O
2. 39kg Dinny O’Neill (St Francis) beat Eli Cross (Kilfenora), 5-0
3. 41kg Danielle Smithers (Swords) W/O
4. 42kg Harry Reddington (Cherry Orchard) beat Peter Lee (Oughterard), 5-0
5. 43kg Karli O’Shea (West End) beat Heidi Carolan (East Meath), RSC1
6. 44kg Joseph McParland (St Monicas) beat James Walsh (Ballybrack), 5-0
7. 46kg Lacey Shaughnessy (Monivea) beat Emily Kavanagh (Unit 3), 5-0
8. 46kg Rylee Finn (St Nicholas) beat Martin Ward (Oakleaf), 5-0
9. 48kg Eva Smikova (Erne) W/O
10. 48kg Pat Stokes (Mullingar Shuffler) beat Shea McConvey (Ormeau Road), 5-0
11. 50kg Joshua Cairns (Oakleaf) beat Patrick McCarthy (Treaty), 3-2
12. 50kg Lucie Prentice (Banbridge) beat Alanna Berry (Donore), 3-2
13. 52kg Martin Nevin (Mullingar Shufflers) beat Rory McGuinness (Swinford), RSC3
14. 52kg Clare McStocker (Loup) beat Carrie Ann Paye (Saviours Crystal), RSC2
15. 54kg Daisy Kiernan (Dealgan) beat Aleigha Murphy (Jobstown), 5-0
16. 54kg Sean Kelly (Kilmyshall) beat Emmett Shields (Glasnevin), 5-0
17. 57kg Ellis O’Donnell (Dungloe) beat Bernadette Delaney (Tipperary Town), 5-0
18. 57kg Martin Donovan (Treaty) beat Bernie McDonagh (Galway), 3-2
19. 60kg Emma Rattigan (Aglish) beat Ruby Cullen (Drimnagh), 3-2
20. 60kg Francie Maughan (Olympic C) beat Christy Joyce (Olympic L), 5-0
21. 63kg Megan Montgomery (Moneyglass) W/O
22. 63kg Cathal Conlan (Ballyhaunis) beat Bernie McDonagh (Elite), 5-0
23. 66kg Aisling Greene (Dealgan) beat Paige McCollum (Evolution), 5-0
24. 66kg Michael Mullaney (Claremorris) beat Jude McLaughlin (Antrim), 5-0
25. 70kg Amy McDonagh (Castlerea) W/O
26. 70kg Paddy Nevin (Elite Mullingar) beat Julius Aighbologa (Mayfield), RSC3
27. 75kg Tadgh Brennan (Avona) beat Patrick Ward (Olympic C) 4-1
28. 80kg Dominic Barrett (Titans) beat Martin McDonagh (Santry) 4-1
29. 85kg Rocco Rogerson (St Kevins) beat Zackhar Kwashnin (Carndonagh), 5-0
30. 91kg Oisin Tierney (Galbally) beat Cillian Falvey (Ballyduff), 4-1
31. 100kg Michael James McDonagh (Tredagh) W/O
32. 102kg Gearoid Monaghan (Immaculuta) beat Aleksei Bagdaneko (St John Bosco A), 5-0
33. 112kg Andrii Derkch (Letterkenny) W/O
34. 120kg Leon O’Donoghue (Corpus Christi M) W/O