Two Fight For Medals on Busy European U15 Championships Day 3
Five Irish boxers compete on Day 3 of the European U15 Championships, with two contesting for medals.
Pa Casey and Ronan Charles box for bronze at least, while Patrick Hourican, Kieran McDonagh and Eddie Sweeney all fight for passage to the quarter finals.
42kg Charles is first in action – he takes on Latvia’s Denis Haschenko in Bout 2 of the Morning Session. 8 bouts later, in Bout 10, 52kg Hourican, contests against Martin Aron Homai of Hungary.
44kg Casey boxes for a medal in Bout 4 of the Afternoon Session against Poland’s Dominik Drewnowski. In Bout 18 of the same session, 57kg McDonagh makes his tournament debut at Last 16 stage – he opens his account against Israel’s Mokbel Kadry.
66kg Sweeney is in preliminary action against Tadeas Jasek of Czech Republic in Bout 12 of the Evening Session.
Day Three’s schedule is available here
Team Ireland
40kg Ellie May Featherson, Mulhuddart BC, Dublin
40kg John Sweeney, Olympic BC, Galway
42kg Rosetta Casey, Portlaoise BC, Loais
42kg Ronan Charles, Mullingar Elite BC, Westmeath
44kg Ava Harford, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin
44kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry
46kg Kenia Flood Prado, Glasnevin BC, Dublin
48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin
48kg Zach Creighton, Avona BC, Dublin, Team Co-Captain
50kg Franky Mooney, Banbridge BC, Antrim
52kg Ellie Curtain Murray, Golden Gloves BC, Cork
52kg Patrick Hourican, Sean Doran’s BC, Armagh
54kg Charley Scott, St Catherine’s BC, Dublin
57kg Kieran McDonagh, Olympic BC, Galway
60kg Maicey Field, Baldoyle BC, Dublin
63kg Charlie Joyce Connolly, Jobstown BC, Dublin
63kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal, Team Co-Captain
66kg Eddie Sweeney, Galway BC
75kg Thomas O’Reilly, Portlaoise BC, Loais
Team Managers: Stephen Connolly & Bridget Scott
Coaches:
John Coffey, Sliabh Luachra BC, Kerry,
Paul Simson, Saviours Crystal BC, Waterford
Tommy O’Donnell, Charleville BC, Cork
Lynne McEnery, High Performance Unit.
R&J Karl McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin