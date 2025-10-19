AmateurHeadline NewsLatestNews

Two Fight For Medals on Busy European U15 Championships Day 3

Five Irish boxers compete on Day 3 of the European U15 Championships, with two contesting for medals.

Pa Casey and Ronan Charles box for bronze at least, while Patrick Hourican, Kieran McDonagh and Eddie Sweeney all fight for passage to the quarter finals.

42kg Charles is first in action – he takes on Latvia’s Denis Haschenko in Bout 2 of the Morning Session. 8 bouts later, in Bout 10, 52kg Hourican, contests against Martin Aron Homai of Hungary.

44kg Casey boxes for a medal in Bout 4 of the Afternoon Session against Poland’s Dominik Drewnowski. In Bout 18 of the same session, 57kg McDonagh makes his tournament debut at Last 16 stage – he opens his account against Israel’s Mokbel Kadry.

 66kg Sweeney is in preliminary action against Tadeas Jasek of Czech Republic in Bout 12 of the Evening Session. 

Day Three’s schedule is available here

Team Ireland

40kg Ellie May Featherson, Mulhuddart BC, Dublin

40kg John Sweeney, Olympic BC, Galway

42kg Rosetta Casey, Portlaoise BC, Loais

42kg Ronan Charles, Mullingar Elite BC, Westmeath

44kg Ava Harford, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin

44kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry

46kg Kenia Flood Prado, Glasnevin BC, Dublin

48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin

48kg Zach Creighton, Avona BC, Dublin, Team Co-Captain

50kg Franky Mooney, Banbridge BC, Antrim

52kg Ellie Curtain Murray, Golden Gloves BC, Cork

52kg Patrick Hourican, Sean Doran’s BC, Armagh

54kg Charley Scott, St Catherine’s BC, Dublin

57kg Kieran McDonagh, Olympic BC, Galway

60kg Maicey Field, Baldoyle BC, Dublin

63kg Charlie Joyce Connolly, Jobstown BC, Dublin

63kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal, Team Co-Captain

66kg Eddie Sweeney, Galway BC

75kg Thomas O’Reilly, Portlaoise BC, Loais

Team Managers: Stephen Connolly & Bridget Scott

Coaches:

John Coffey, Sliabh Luachra BC, Kerry,

Paul Simson, Saviours Crystal BC, Waterford

Tommy O’Donnell, Charleville BC, Cork

Lynne McEnery, High Performance Unit.

R&J Karl McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin

