Team Ireland to Box India Confirmed
The return fixture of the Ireland V India Internationals takes place this Saturday at the National Stadium – and the line-up has been announced.
There will be twenty bouts, in all, beginning at 11am.
Schedule
***All schedules and programmes are subject to change.
48kg Ciara Walsh, Smithfield Boxing Club Dublin V Kampalna
50kg Louis Rooney, Star ABC Belfast V Ankit
51kg Carlagh Peake, Ballyhaunis BC Mayo V Suman Kumari
55kg Patsy Joyce, Olympic BC Mullingar V Manasha
60kg Adam Hession, Monivea BC Galway V Sagar
51kg Shannon Sweeney, St. Anne’s BC Mayo V Yakshika
65kg Dean Clancy, Sean McDermott BC Leitrim V Sumit
57kg Niamh Fay, Phoenix of Ballyboughal BC Dublin V Yatri
70kg Jon McConnell, Holy Trinity BC Belfast V Sarthi
54kg Robyn Kelly, Ballynacargary BC Westmeath V Nisha
75kg Gavin Rafferty, Dublin Docklands BC V Shubhdeep
54kg Jenny Lehane, DCU Athletic BC Dublin V Poonam
60kg Kellie McLoughlin, St. Catherine’s BC Dublin V Prachi
85kg Brian Kennedy, St. Brigid’s BC Edenderry V Gaurav
90kg Garyn McAllister, North Down BC V Daksh
65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC V Parthari
65kg Kaci Rock, Holy Trinity BC Belfast V Akansha
80kg Mikayla Kelly, Sacred Heart Boxing Club Laois V Komal
90kg Jack Marley, Monkstown BC Dublin V Ishan
80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC Galway V Ritika