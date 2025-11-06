AmateurHeadline NewsLatestNews

Team Ireland to Box India Confirmed

The return fixture of the Ireland V India Internationals takes place this Saturday at the National Stadium – and the line-up has been announced.

There will be twenty bouts, in all, beginning at 11am.

Schedule

***All schedules and programmes are subject to change.

48kg Ciara Walsh, Smithfield Boxing Club Dublin V Kampalna

50kg Louis Rooney, Star ABC Belfast V Ankit

51kg Carlagh Peake, Ballyhaunis BC Mayo V Suman Kumari

55kg Patsy Joyce, Olympic BC Mullingar V Manasha

60kg Adam Hession, Monivea BC Galway V Sagar

51kg Shannon Sweeney, St. Anne’s BC Mayo V Yakshika

65kg Dean Clancy, Sean McDermott BC Leitrim V Sumit

57kg Niamh Fay, Phoenix of Ballyboughal BC Dublin V Yatri

70kg Jon McConnell, Holy Trinity BC Belfast V Sarthi

54kg Robyn Kelly, Ballynacargary BC Westmeath V Nisha

75kg Gavin Rafferty, Dublin Docklands BC V Shubhdeep

54kg Jenny Lehane, DCU Athletic BC Dublin V Poonam

60kg Kellie McLoughlin, St. Catherine’s BC Dublin V Prachi

85kg Brian Kennedy, St. Brigid’s BC Edenderry V Gaurav

90kg Garyn McAllister, North Down BC V Daksh

65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC V Parthari

65kg Kaci Rock, Holy Trinity BC Belfast V Akansha

80kg Mikayla Kelly, Sacred Heart Boxing Club Laois V Komal

90kg Jack Marley, Monkstown BC Dublin V Ishan

80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC Galway V Ritika

