Six Team Ireland Boxers in European Action Today
Six Team Ireland boxers are between the ropes on Thursday.
40kg Ellie May Featherson boxes for a place in the finals against Nasrin Abdullazada of Azerbaijan in Bout 2 of the Afternoon Session. In the subsequent bout 42kg Rosaletta Casey takes on Scotland’s Sinita Kaur in her semi-final.
52kg Ellie Curtain Murray is in action in Bout 10 of the same session, against Hungary’s Vivien Varga. In Bout 14, Maicey Field meets Romania’s Patricia Sara Grigorie.
Team Co-Captain 63kg Roisin Hegarty contests her semi-final against Turkey’s Ivana Kilci in Bout 16.
63kg Charlie Joyce Connolly is boxing a quarter final tomorrow, taking on Lithuania’s Danas Sestakovas in Bout 7 of the Evening Session
Day Six’s schedule is available here
Watch
European Boxing is live-streaming the tournament on its YouTube channel, here. Links, per ring and session, will be published on the day of boxing.
Team Ireland
40kg Ellie May Featherson, Mulhuddart BC, Dublin
40kg John Sweeney, Olympic BC, Galway
42kg Rosetta Casey, Portlaoise BC, Loais
42kg Ronan Charles, Mullingar Elite BC, Westmeath
44kg Ava Harford, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin
44kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry
46kg Kenia Flood Prado, Glasnevin BC, Dublin
48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin
48kg Zach Creighton, Avona BC, Dublin, Team Co-Captain
50kg Franky Mooney, Banbridge BC, Antrim
52kg Ellie Curtain Murray, Golden Gloves BC, Cork
52kg Patrick Hourican, Sean Doran’s BC, Armagh
54kg Charley Scott, St Catherine’s BC, Dublin
57kg Kieran McDonagh, Olympic BC, Galway
60kg Maicey Field, Baldoyle BC, Dublin
63kg Charlie Joyce Connolly, Jobstown BC, Dublin
63kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal, Team Co-Captain
66kg Eddie Sweeney, Galway BC
75kg Thomas O’Reilly, Portlaoise BC, Loais
Team Managers: Stephen Connolly & Bridget Scott
Coaches:
John Coffey, Sliabh Luachra BC, Kerry,
Paul Simson, Saviours Crystal BC, Waterford
Tommy O’Donnell, Charleville BC, Cork
Lynne McEnery, High Performance Unit.
R&J Karl McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin