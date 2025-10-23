AmateurHeadline NewsLatestNews

Six Team Ireland Boxers in European Action Today

Six Team Ireland boxers are between the ropes on Thursday.

40kg Ellie May Featherson boxes for a place in the finals against Nasrin Abdullazada of Azerbaijan in Bout 2 of the Afternoon Session. In the subsequent bout 42kg Rosaletta Casey takes on Scotland’s Sinita Kaur in her semi-final.

52kg Ellie Curtain Murray is in action in Bout 10 of the same session, against Hungary’s Vivien Varga. In Bout 14, Maicey Field meets Romania’s Patricia Sara Grigorie.

Team Co-Captain 63kg Roisin Hegarty contests her semi-final against Turkey’s Ivana Kilci in Bout 16.

63kg Charlie Joyce Connolly is boxing a quarter final tomorrow, taking on Lithuania’s Danas Sestakovas in Bout 7 of the Evening Session

Day Six’s schedule is available here

Watch

European Boxing is live-streaming the tournament on its YouTube channel, here. Links, per ring and session, will be published on the day of boxing.

Team Ireland

40kg Ellie May Featherson, Mulhuddart BC, Dublin

40kg John Sweeney, Olympic BC, Galway

42kg Rosetta Casey, Portlaoise BC, Loais

42kg Ronan Charles, Mullingar Elite BC, Westmeath

44kg Ava Harford, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin

44kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry

46kg Kenia Flood Prado, Glasnevin BC, Dublin

48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin

48kg Zach Creighton, Avona BC, Dublin, Team Co-Captain

50kg Franky Mooney, Banbridge BC, Antrim

52kg Ellie Curtain Murray, Golden Gloves BC, Cork

52kg Patrick Hourican, Sean Doran’s BC, Armagh

54kg Charley Scott, St Catherine’s BC, Dublin

57kg Kieran McDonagh, Olympic BC, Galway

60kg Maicey Field, Baldoyle BC, Dublin

63kg Charlie Joyce Connolly, Jobstown BC, Dublin

63kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal, Team Co-Captain

66kg Eddie Sweeney, Galway BC

75kg Thomas O’Reilly, Portlaoise BC, Loais

Team Managers: Stephen Connolly & Bridget Scott

Coaches:

John Coffey, Sliabh Luachra BC, Kerry,

Paul Simson, Saviours Crystal BC, Waterford

Tommy O’Donnell, Charleville BC, Cork

Lynne McEnery, High Performance Unit.

R&J Karl McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin

