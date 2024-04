Results: National Championships Girl 1, Girl 2, Boy 2 Semi-Finals

36 National Girl 1 and Girl 2 Championship semi final bouts were decided in the National Stadium today.

The results are as follows:

31kg Ellie Keegan (Crumlin) 0/5 Chloe Elders (St. Michaels M)

31kg Cara Evans (Tredagh) 1/4 Shantelle McCrudden (Loughglynn)

35kg Mona Mitchell (Ballina) 0/5 Alice Cash (Crumlin)

35kg Saoirse Hughes (Camlough) BLUE WIN RSC3 Aideen Murphy (Kilfenora)

37kg Ava Mulhall (Kilmore) 0/5 Lacey Gallagher (St Brigids E)

37kg Isabelle Nolan (Ballinacarrow) W/O

39kg Leah Cairns (Northside) 5/0 Hannah Cullen (Monkstown D)

39kg K McKeown (Churchlands) 0/5 Rosaletta Casey (Portlaoise)

41kg Ellie Kiernan (Santry) RED WIN RSC1 Sophie Larkin (St John Bosco U)

43kg Ava Fitzpatrick (Golden Gloves M) 0/5 Sienna O’Herron (Rochfordbridge)

47kg Shannon Lavery (Phoenix) 0/5 Roisin Sheerin (Swinford)

47kg Mary Harty (Paulstown) BLUE WIN RSC1 Shanice Robinson (Oakleaf)

49kg Mary Connors (Westside) BLUE WIN RSC1 Senia Donohoe (Sacre Coeur)

49kg Leticija Teineire (Rathkeale) RED WIN RSC1 Jessica McGuigan (Clonard)

51kg Emily Cahalin (Loughglynn) W/O

51kg Siofra Garrihy (Kilfenora) 2/3 Annalise O’Reilly (Paulstown)

41kg Victoria Goszczyk (East Meath) 0/5 Ellie Curtin Murray (Golden Gloves M)

41kg Kenia Prado (Glasnevin) 5/0 Zara Waldron (Castlerea)

43kg Cassie Lynch (Illies GG) 3/2 Sophie Fortune (Enniscorthy)

43kg Diana Hutchinson (Tipperary Town) 3/2 Mya Gethins (Ballinacarrow)

45kg Adriana Araiza (Tralee) 0/5 Macie O’Connor (Cabra)

45kg Nina O’Toole (Ballybrack) 1/4 Lexi King (Setanta)

47kg Charley Scott St Catherines) 5/0 Holly Harrington (De Courcey)

47kg Casey Donagh (Tredagh) 0/5 Jessica O’Hara (Immaculata)

49kg Chloe Nevin (Olympic L) W/O

49kg Phoebe Clarke (Armagh) 5/0 Carly McMahon (Neilstown)

51kg Alanna Sheppard (Rathfriland) RED WIN RSC2 Faith Ward O’Connor (Glin)

51kg Shania Mongans (Corpus Christi) 0/5 Ruby Keogh (East Meath)

53kg Macie Field (Darndale) W/O

53kg Sophia Sheehy (Celtic Eagles) 0/5 Michaela O’Brien (Ratoath)

55kg Molly Murphy (Setanta) BLUE WIN RSC1 Aliyah Doherty (Santry)

55kg Kathleen Sherlock (Kilfenora) RED WIN RSC2 Saileog Ni Ghionnain (Conmara)

57kg Roisin Hegarty (Illies GG) RED WIN RSC1 Ellie Bligh (Mulhuddart)

59kg Lily Daly (West End) 0/5 Aristela Rago (Wexford CBS)

59kg Nina Beiro (St Pappins) W/O

61kg Wiktoria Lzdebska (Northside) 5/0 Rose Dunleavey (Swinford)

Boy 2 Semi Finals