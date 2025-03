NEW CHAMPIONS – National G4, Junior 1 and Junior 2 Championship results

75 bouts were decided today in 10 hours of boxing at the National Stadium, as the 2025 National Junior 1 and Junior 2 Championships reached their finales.

Girl 4

41kg G4 Heidi Carolan (East Meath) W/O

44kg G4 Maggie McDonagh (Mullingar Elite) beat Venessa Doyle (Templemore), 4-1

63kg G4 Amelia Marconi (Wexford CBS) W/O

75kg G4Kim Chrystal (Palmerstown) W/O

107kg G4 Dominik Malecki (Ballyduff) W/O

Junior 1

31kg Kai Duggan (Ratoath) W/O

36kg Dean O’Toole (Neilstown) W/O

39kg Aidan Moore (Dealgan) W/O

42kg Colin O’Brien (Ballymun) beat Jude Reilly (Imaculata), 3-2

43kg Louise Joyce (Olympic Mullingar) beat Cara Weatherall (St Pauls), 5-0

44kg Calvin Stokes (Olympic Mullingar) beat Oscar McFadden (Holy Trinity), 5-0

46kg Carys McFadden (Dunfanaghy) beat Olivia Wardzinska (St Brigids Edenderry), RSC2

46kg Taylor Parke (Raphoe) beatGerard O’Looney (St Pauls Nenagh), RSC2

48kg Abby Murray (Muskerry) beat Evelynn Spicer (Enniskerry), 4-1

48kg Kristian Jubani (Crumlin) beat Kristian Mordaski (Sacre Coeur), RSC2

50kg Tess Ormand (Saviors Crystal), beat Aoife Whelan (Sacre Coeur), RSC2

50kg Paddy Casey (Southside) beat Blair Kirk (Killyman) , 5-0

52kg Sophie Cullen Lawlor (South East) beat Milena Lucaci (Lucan), 5-0

52kg Lee Largey Snodden (Immaculata) beat Jason Nowamagbe (Holy Family)

54kg Paige Nickles (Banbridge) W/O

54kg Kalib Walsh (Wexford CBS) beat Conan McSorley (Two Castles), 5-0

57kg Layla Kelly (Baldoyle) beat Caoimhe Desmond (Fr Horgans), 4-0

57kg John Nevin (Olympic Galway) beat Davy Nevin (Mullingar Shuffler), 5-0

60kg Clarie Crowley (St Marthas) beat Kate Moyles (Ardagh Crossmolina), 5-0

60kg Jason Donoghue (Olympic Mullingar) W/O

63kg Madina Bagirova (Smithfield) beat Ruby Sweeney (St Annes), 5-0

63kg James Rooney (Immaculata) beat Kai Dynes (Immaculata), 5-0

66kg Alesha Mullis Boyle (Dungloe) beat Ella Leonard (Monivea), 5-0

66kg Michael J Sweeney (Olympic Galway) beat Kailem Kelly (Baldoyle), 5-0

70kg Kaysie Joyce (Clonmel) beat Cassie May Henderson (Phoenix A), 3-2

70kg Hughie Lee Nevin (Sacred Heart D) beat Martin Sweeney (Galway), 3-2

75kg Isabella Hawkins (St Nicholas) beat Eire Whelan (Sacre Coeur), 5-0

75kg Johnny Ward (Monivea) beatMichael O’Driscoll (Elite Cork), 5-0

80kg Carly Noris (Santry) W/O

80kg Senan Kennedy (Cabra) beat Shaun Doohan (Dunfanaghy), 3-2

85kg William Heaphy (Golden Gloves M) beat Daniel Krygsti (Illies GG), RSC2

86kg Olivia Cameron (Castlerea) W/O

91kg Aidan Carty (Bay City) beat Vinny Devine (Drogheda), 4-1

95kg Jamie Ward (Southside) W/O

98kg Michael Connors (St Brigid’s Kildare) beat Dan Moran (Charlestown), RSC1

101kg Jake Fitzgerald (Dungarvan) beat Reilly Kelly (Edenmore), RSC1

50kg Harley Salinger (Sacred Heart D) beat Francis Weldon (Celtic Eagles)

39kg Tony Cox (St Josephs) beat Louis Canning (Cherry Orchard), RSC1

42kg Cory Smith (Santry) W/O

43kg Lauren Long (Tipperary) W/O

44kg Dillon Donnelly (St Pauls) W/O

46kg Tori Byrne (Dunboyne) beat Saoirse Hammond (Crumlin), RSC3

46kg Tommy Fitzpatrick (Marble City) beat Gary Lee McDonagh (Kilcullen), 4-1

48kg Abbey Molloy (Sacred Heart) beat Anita O’Leary Doyle (Sacre Coeur), 5-0

48kg Kurt Kinsella (Monkstown Dublin) beat Noah Bacon (Saints), 5-0

50kg Chloe Cox (Setanta) beat Ellie O’Brien (Tramore), 5-0

52kg Micheal O’Reilly (St Pauls M) beat Cameron Kearns (Glasnevin), 5-0

54kg Elma Barry (Setanta) beat Molly Doyle (Templemore), 3-2

54kg Oisin Kiernan (Olympic Mullingar) beat Callum Brogan (Neilstown), 5-0

57kg Riona Devine (Dukes) beat Rachel Rattigan (Aglish), 5-0

57kg Daniel Martin Joyce (Olympic Galway) beat Aidan Lucaci (Crumlin), 4-1

60kg Kerry Brown (Convoy) beat Leah O’Brien (Togher), RSC1

60kg James Casey (Sliabh Luachra) beat Caoilte Jones (GG Kilkeel), 5-0

63kg Leah Moore (Cabra) beat Donna McCarthy (Mayfield), 3-2

63kg Brodric Abudiore (Jobstown) beat Cian Stapleton (Marble City), 5-0

66kg Saoirse O’Riordan (Cove) beat Divine Nomalanga Luke (Arklow), 4-1

66kg Edward Harty (Portlaoise) beat Conan Kearney (St. Bridget’s Ulster), 5-0

70kg Brooke Blake (Camac Dublin) beat Chloe Poleon (Dunboyne), 4-1

70kg John Donoghue (Olympic L) beat Marcus McDonagh (Killyman), RSC3

75kg Sarah Duff (Crumlin) beat Sarah Noonan (Rathkeale), RSC2

75kg Jason Whelan (Docklands) beat 5-0 Rati Abduladze (Togher)

80kg Ursula Shaughnessy (Ballinrobe) beat Holly King (Glin Dublin), 5-0

80kg John Mongans (Rathkeale) beat Chulainn McDonnell (Whitechurch), 5-0

90kg Rachel Carville (St Pats Newry) W/O

91kg Joe Joyce (Athlone) beat Darren Daly (St Annes) RSC1

94kg Jude Fitzgerald (Dungarvan) W/O

101kg Tommy Myers (Sligo) beat Jack Haughey (Saints) RSCI

107kg Owen Piegza (Top End) beat Frank Kirwan (Geesala), RSC1

111kg Miracle Unachukwu (Dealgan) beat Jim Mongans (Shannon), 4-1