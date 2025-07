NATIONAL U19 Championships – Saturday’s Results

33 bouts were decided today, in the second day of boxing in the 2025 National U19 Championships.

In all, over 130 boxers from 45 clubs are contesting the tournament, which continues from 6pm on Friday, July 11th.

Results: Saturday, July 5th

50kg Kurt Kinsella (Monkstown D) beat Rico McInerney (Portlaoise), 5-0

50kg Jake Kelleher (Ratoath) beat Thomas Joyce (Angels), 5-0

50kg Ryan Buttimer (Golden Gloves M) beat Odhran Reynolds (Clonard A), 4-1

50kg Caoimhin Connelly (Twin Towns) beat Anthony Cash (St Brigids Kildare), 5-0

51kg Kayleigh Byrne (Gorey) beat Ellie Holmes (St Marys D), RSC1

54kg Chelsea Jordan (Togher) W/O

54kg Jessica Gallagher (Mulhuddart) beat Molly Doyle (Templemore), 4-1

55kg Leon Clarke (Santry) W/O

55kg Michael Reilly (St Pauls Wat) beat Lochlainn Beagan (Sean Dorans), 5-0

55kg James McCann (St Monicas) W/O

55kg Benji McCaughy (Canal) beat Jack Willis (Gateway), 5-0

55kg Aaron Keogh (Drimnagh) beat Daniel Joyce (Olympic), 3-2

55kg Ruddi Richie (Canal) W/O

55kg Matthew McDonagh (Dukes) beat Jonathan McFarlane (All Saints) RSC3

55kg Edward E Corcoran (Mullingar Elite) W/O

60kg Emily Forde (Golden Gloves M) beat Britney Murtagh (Gateway), 3-2

60kg Kelsey Langan (Ballina) beat Donna McCarthy (Mayfield), 3-2

60kg Calvin Doyle (Team Doyle) beat Gary McNamara (Raphoe), 5-0

60kg Martin Maughan (Ballybrack) beat Francis O’Brien (Tralee), 5-0

60kg Sean McCusker (Dealgan) beat Rio McMenamin (Downpatrick), RSC3

60kg Patrick McCarthy (Mayfield) beat Aziz Abdulnasser (Ballymun), 4-1

60kg Christopher Cranny (Nutgrove) beat Eoghan Blaides (Angels), 5-0

60kg Fionn Spillane (Tralee) W/O

60kg Daniel Hunter (Corpus Christi A) W/O

60kg Christian Doyle (Team Doyle) beat Colm Traynor (Ratoath), 5-0

65kg Neddy Harty (Portlaoise) beat Louis Griffin (Portlaoise), 4-1

65kg John Donoghue (Olympic L) W/O

65kg David Tennyson (Derryveagh) beat Yegor Anisimov (St Mary’s D), 5-0

65kg Charlie Mulligan (Cookstown) beat Aodhan Scott (Glengormley), 5-0

70kg Eternity Okungbowa (Lucan) beat Luc Greenwood Wheen (Underdog), 5-0

70kg David Nevin (Mullingar Elite) beat Aidan Mescall (Angels), 3-2

70kg Patrick Kelly (St Abbans/Kilmyshall) beat Calvin Farrell (Brochagh), 5-0

70kg Evan Moore (St Brigids Edenderry) beat Karwan Palani (St Mary’s D), 3-1