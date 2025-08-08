AmateurHeadline NewsLatestNews

National U15 and National U23 Championship Results

irishboxing

28 bouts were decided in the opening night of boxing in the 2025 National U15 and U23 Championships, taking place at the National Stadium.

Results: 2025 National U15 Prelims

  1. 40kg   John Sweeney (Olympic C) W/O
  2. 40kg   Isaac Ireland (Banbridge) beat Jamie Roberts (Ballybrack), 3-2
  3. 40kg   Lorchan McGuinness (Dealgan) beat Zac Foster (Ards), 4-1
  4. 40kg   Evan Fox (Arklow) W/O
  5. 46kg   Oliver Rowley (Mullingar Elite) 5-0 Rowen Doherty (St Bridgets ABC)
  6. 46kg   Brandon O’Brien (Setanta) beat Christopher Nevin (Mullingar Elite), 5-0
  7. 46kg   Callum Scanlon (Baldoyle) beat John Paul McDonagh (Wexford CBS), 4-1
  8. 46kg   Alfie Harrington (Dunboyne) beat Martin G Maughan (St Matthews), 5-0
  9. 48kg   Zac Creighton (Avona) beat Lennon Fulton (Ballymun), 5-0
  10. 48kg   Joe Ward (Athlone) beat Ali Abdulnasser (Ballymun), 5-0
  11. 50kg   Rogan Cardwell (Glengormley) beat Lee Gabriel (Dublin Docklands), 4-1
  12. 50kg   Frankie Mooney (Banbridge)  beat James O’Laighin (Claremorris), RSC1
  13. 52kg   James Long (Ballina) beat Joe Carthy (St Michaels Athy), 5-0
  14. 52kg   Tommy Brown (Setanta) W/O
  15. 52kg   Ceejay Sheelan (Tredagh) beat Noah Quinn (Carndonagh), 4-1
  16. 52kg   Preston Creighton (Evolution) beat Bobby Guy (Cherry Orchard), 5-0
  17. 52kg   Patrick Gavin (Santry) W/O
  18. 52kg   Patrick Hourican (Sean Dorans) beat Jay Long (Elite Cork), 5-0
  19. 54kg   Tommy Murray (Sliabh Luachra) beat Kyle Keane (Curadh)          , 5-0
  20. 54kg   Conan McLaughlin (Dukes) beat Thomas McDonagh (Mullingar Elite), 5-0

Results: 2025 National U23 Championship prelims

  1. 60kg   Lee McEvoy (Avona) beat Cody O’Reilly (Portlaoise), 4-1
  2. 60kg   Jamie Graham (Clonard) beat Jordan O’Donnell (St Georges), 5-0
  3. 65kg   Johnny Harty (Portlaoise) beat Richard Phiri (Celtic Eagles), 5-0
  4. 65kg   Roy Colgan (Avona) beat Malo Davis (Monkstown D), 4-1
  5. 65kg   Jake Daly (D-Box) beat Adam Taaffe (Monkstown D), 4-1
  6. 65kg   Luke Hall (Rochfordbridge) beat James McDonagh (St Pauls Wat), 3-2
  7. 65kg   Fionn Duffy (St Josephs Derry) beat Cian Cramer (Cabra), 4-1
  8. 65kg   Danny O’Reilly (St Pauls Wat) beat Jason Nevin (Olympic L), 5-0

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

Tyson Fury lavishes praise on Paddy Donovan ahead of interesting Cameron-Taylor 2 clash

irishboxing

Different animal – Tony Browne promising to pack a pro punch

Jonny Stapleton

Persistent Dennis Hogan determined to have ‘one more go’ – Showtime willing to facilitate another title pursuit

Jonny Stapleton
x