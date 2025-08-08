National U15 and National U23 Championship Results
28 bouts were decided in the opening night of boxing in the 2025 National U15 and U23 Championships, taking place at the National Stadium.
Results: 2025 National U15 Prelims
- 40kg John Sweeney (Olympic C) W/O
- 40kg Isaac Ireland (Banbridge) beat Jamie Roberts (Ballybrack), 3-2
- 40kg Lorchan McGuinness (Dealgan) beat Zac Foster (Ards), 4-1
- 40kg Evan Fox (Arklow) W/O
- 46kg Oliver Rowley (Mullingar Elite) 5-0 Rowen Doherty (St Bridgets ABC)
- 46kg Brandon O’Brien (Setanta) beat Christopher Nevin (Mullingar Elite), 5-0
- 46kg Callum Scanlon (Baldoyle) beat John Paul McDonagh (Wexford CBS), 4-1
- 46kg Alfie Harrington (Dunboyne) beat Martin G Maughan (St Matthews), 5-0
- 48kg Zac Creighton (Avona) beat Lennon Fulton (Ballymun), 5-0
- 48kg Joe Ward (Athlone) beat Ali Abdulnasser (Ballymun), 5-0
- 50kg Rogan Cardwell (Glengormley) beat Lee Gabriel (Dublin Docklands), 4-1
- 50kg Frankie Mooney (Banbridge) beat James O’Laighin (Claremorris), RSC1
- 52kg James Long (Ballina) beat Joe Carthy (St Michaels Athy), 5-0
- 52kg Tommy Brown (Setanta) W/O
- 52kg Ceejay Sheelan (Tredagh) beat Noah Quinn (Carndonagh), 4-1
- 52kg Preston Creighton (Evolution) beat Bobby Guy (Cherry Orchard), 5-0
- 52kg Patrick Gavin (Santry) W/O
- 52kg Patrick Hourican (Sean Dorans) beat Jay Long (Elite Cork), 5-0
- 54kg Tommy Murray (Sliabh Luachra) beat Kyle Keane (Curadh) , 5-0
- 54kg Conan McLaughlin (Dukes) beat Thomas McDonagh (Mullingar Elite), 5-0
Results: 2025 National U23 Championship prelims
- 60kg Lee McEvoy (Avona) beat Cody O’Reilly (Portlaoise), 4-1
- 60kg Jamie Graham (Clonard) beat Jordan O’Donnell (St Georges), 5-0
- 65kg Johnny Harty (Portlaoise) beat Richard Phiri (Celtic Eagles), 5-0
- 65kg Roy Colgan (Avona) beat Malo Davis (Monkstown D), 4-1
- 65kg Jake Daly (D-Box) beat Adam Taaffe (Monkstown D), 4-1
- 65kg Luke Hall (Rochfordbridge) beat James McDonagh (St Pauls Wat), 3-2
- 65kg Fionn Duffy (St Josephs Derry) beat Cian Cramer (Cabra), 4-1
- 65kg Danny O’Reilly (St Pauls Wat) beat Jason Nevin (Olympic L), 5-0