National Junior Cadet Championships – One New Champion Crowned – Friday’s Results

23 Junior Cadet semi finals and 1 final were decided in the National Stadium on Friday Night.

Results

38kg Kayla Harris (St Monicas) beat Ellie May Featherson (Mulhuddart), 5-042kg Mya Gethins (Ballinacarrow), W/042kg Kenia Prado (Glasnevin) beat Maisie Flanagan (Castleblaney), 3-242kg Harry Hassan (St John Bosco A) beat TJ Maughan (Dublin Docklands), 4-142kg Emmet Shields (Glasnevin) beat Aodh Carlyle (Golden Cobra), 3-244kg Daisy Kiernan (Dealgan) beat Ava Harford (Ballyboughal), 5-044kg Alannah Murphy (Crumlin) beat Clare McStocker (The Loup), 5-044kg Sean Kelly (Sacre Coeur) beat Mason Byrne (Dublin Docklands), 5-044kg James Feeney (Gilford) beat Jack St Ledger (St Michaels NR), 3-246kg Jack Jones (Sacred Heart D) beat Anthony Stokes (Olympic L), 4-146kg Alex Pepper (Baldoyle) beat Evan Reilly (Olympic C), 5-048kg TJ Peake (Ballyhaunis) beat Mason Powney (St Catherines), 5-048kg Christ Joyce (Olympic L) beat Josh Egan (Bay City), 5-050kg John Conway (Glengormley) beat Patrick Johnston (Bay City), 4-150kg Francis Maughan (Olympic C) beat Sean O’Halloran (Monivea), 4-151kg Akvile Siupieniute (Spartacus) beat Aoibhe Barron (Ballagh), 4-151kg Ella Archbold (Ballybrack) beat Zoey Howley (Swinford), RSC154kg Kayla Nevin (Olympic L) beat Emma Ratigan (Aglish), 3-254kg Vanessa Doyle (Templemore) beat Saoirse Donnelly (Setanta), 5-060kg Roisin Hegarty (Illies GG) beat Lily Daly (West End), 5-060kg Olivia Farrell (St Brigids L) beat Kayleigh Ledwidge (St Pappins), RSC263kg Jamie Jacob (Kilcullen) beat Joshua Delaney (Enniscorthy), 4-163kg Jude McLaughlin (Antrim BC) W/OFinal 75kg Ethan Duffy (Aglish) beat David Mongan (St Munchins), 5-0