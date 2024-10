National Intermediate Championships – FINAL LINE UPS

Finals Programme – Saturday, October 12th.

Boxing begins at 3pm, and all programmes are subject to change.

50kg Katie O’Keeffe (Kanturk) V Hannah Zaidan (Angels)

51kg Adam McKenna (Holy Family) V Mark Pabilona (Monkstown)

52kg Megan Flynn (Cherry Orchard) V Robyn Murran (St Brigids Kildare)

54kg Sophie Attallah (Unit 3) V Nicole McCabe (Clann Naofa)

54kg Sean McMahon (Carrickmacross) V Liam Murphy (Cherry Orchard)

57kg Ben Molloy (Edenmore) V Darragh Lee (Golden Gloves M)

60kg Catrina Moore (Emerald) V Ciara Craig (Glengormley)

60kg Lee McEvoy (Avona) V Erik Banus (Cookstown)

63.5kg Kuba Pielesz (Golden Gloves M) V Joshua Tumama (Dublin Docklands)

66kg Zoe McCaughran (Evolution) V Molly Rowley (Swinford)

67kg Cahan Hallihan (Olympic C) V Conor McCrory (Townland)

71kg Cahir Gormley (Illies GG) V Brian Morgan (Belfast Kronk)

75kg Eireann McGrath (Golden Star) W/O

75kg TJ King (Ballyboughal/Defence Forces) V Paul Reid (Erne)

80kg Kevin Osifo (Cherry Orchard) V Ryan Collins Murphy (St Monicas)

81kg Kacey Caedwell (Bracken) V Mikayla Kelly (Sacred Heart)

81+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair) W/O

86kg Robbie Olusola (Celtic Eagles) V Sean Trant (Monkstown)

92kg Nathan Ojo (Esker) V Garyn McAllister (Holy Family GG)

92+kg Godstime Ide (Crumlin) V Danny Byrne (Dublin Docklands)