National Intermediate Championships – Day 2 RESULTS

The 2024 National Intermediate Championships resumed on Saturday with 41 contests decided.

Below are the results:

Results

2nd SERIES PRELIMS

67kg Shane O’Neill (Esker) W/O 67kg Peter Weatherall (St Pauls A) beat Ross Carroll (St Brigids Kildare),5-0 67kg Calvin Murray (Crumlin) beat Mikey Broadrick (Southside), 5-0 67kg Cahan Hallihan (Olympic C) beat Ruairi O’Donnell (Celtic Eagles), 5-0 67kg Richard Phiri (Celtic Eagles) beat Emmanuelle Olubunmi (St Mary’s D), 4-1 67kg Conor McCrory (Townland) beat Chris McCabe (Santry), 5-0 67kg Nathan O’Brien (Wexford CBS) beat Patrick McTigue (Knockmore/Fox), 5-0 67kg Malo Davis (Monkstown D) beat Jason Clooney (Palmerstown) 75kg Rokas Baltukonis (Brochagh) beat Dylan Murphy (St Mary’s D), 5-0 75kg TJ King (Ballyboughal) W/O 75kg Mduduzi Ndlovu (Sean McDermott) beat Arturo Gonzalez (Crumlin), 5-0 75kg Obi Martins (Smithfield) beat Paul Mahon (Ballinacarrow), 3-2 75kg Paul Reid (Erne) beat Andrew Maloney (Golden Cobra), 4-1 75kg Feidhlim Behan (St Michaels Athy) beat Noel Grew (St Pauls A), 5-0 75kg Ola Wahab (Golden Gloves M) beat Brian Johnson (Muskerry), 5-0 75kg Christopher Taylor (Evolution) W/O

QUARTER FINALS