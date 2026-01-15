Headline NewsLatestNewsPro News

NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS – Friday’s Semi Finals

Jonny Stapleton


NATIONAL STADIUM FRIDAY 16TH JANUARY
SEMI FINALS

  1. 51kg Daina Moorehouse (Enniskerry) V Shannon Sweeney (St Annes)
  2. 51kg Niamh Early (Unit 3) V Caitlin Fryers (Immaculata)
  3. 54kg Jennifer Lehane (DCU Athletic) V Nicole Clyde (Antrim)
  4. 54kg Niamh Keogh (Olympic Mullingar) V Robyn Kelly (Ballynacargy)
  5. 60kg Adam Hession (Monivea) V Adam Kiely (Saviours Crystal)
  6. 60kg Jude Gallagher (Two Castles OBA) V Gavin Ryan (Ratoath GG)
  7. 65kg Dean Clancy (Sean McDermott) V Roy Colgan (Avona)
  8. 65kg Luke Hall (Rochfordbridge) V Jason Nevin (Olympic Mullingar)
  9. 70kg Terry McEntee (DCU Athletic) V Cian Cramer (Cabra)
  10. 70kg Ryan Jenkins (Jobstown) V Jon McConnell (Holy Trinity)
  11. 85kg Brian Kennedy (St Brigids Eden) V Nathan Ojo (Esker)
  12. 85kg Robbie Olusola (Celtic Eagles) V Jason Clancy Jr (Sean McDermott)
  13. 90kg Jack Marley (Monkstown D) V Wayne Rafferty (Dublin Docklands)
  14. 90kg Marcin Skalski (Celtic Eagles) V Garyn McAllister (North Down)

You May Also Like

20 Years ago today Steve Collins beat Chris Eubank- relive it here

irishboxing

Bragging Rights – Exciting Title Fight Confirmed for Belfast

irishboxing

Debut opponents named for Sean Magee and Padraig McCrory

Joe O'Neill
x