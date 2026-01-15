NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS – Friday’s Semi Finals
NATIONAL STADIUM FRIDAY 16TH JANUARY
SEMI FINALS
- 51kg Daina Moorehouse (Enniskerry) V Shannon Sweeney (St Annes)
- 51kg Niamh Early (Unit 3) V Caitlin Fryers (Immaculata)
- 54kg Jennifer Lehane (DCU Athletic) V Nicole Clyde (Antrim)
- 54kg Niamh Keogh (Olympic Mullingar) V Robyn Kelly (Ballynacargy)
- 60kg Adam Hession (Monivea) V Adam Kiely (Saviours Crystal)
- 60kg Jude Gallagher (Two Castles OBA) V Gavin Ryan (Ratoath GG)
- 65kg Dean Clancy (Sean McDermott) V Roy Colgan (Avona)
- 65kg Luke Hall (Rochfordbridge) V Jason Nevin (Olympic Mullingar)
- 70kg Terry McEntee (DCU Athletic) V Cian Cramer (Cabra)
- 70kg Ryan Jenkins (Jobstown) V Jon McConnell (Holy Trinity)
- 85kg Brian Kennedy (St Brigids Eden) V Nathan Ojo (Esker)
- 85kg Robbie Olusola (Celtic Eagles) V Jason Clancy Jr (Sean McDermott)
- 90kg Jack Marley (Monkstown D) V Wayne Rafferty (Dublin Docklands)
- 90kg Marcin Skalski (Celtic Eagles) V Garyn McAllister (North Down)