National Elite Championship – SEMI FINAL RESULTS
1. 51kg Daina Moorehouse (Enniskerry) beat Shannon Sweeney (St Annes), 5-0
2. 51kg Caitlin Fryers (Immaculata) beat Niamh Early (Unit 3, Naas), 5-0
3. 54kg Jennifer Lehane (DCU Athletic) beat Nicole Clyde (Antrim), 5-0
4. 54kg Robyn Kelly (Ballynacargy) beat Niamh Keogh (Olympic Mullingar), 5-0
5. 60kg Adam Hession (Monivea) beat Adam Kiely (Saviours Crystal), 4-0
6. 60kg Jude Gallagher (Two Castles OBA) beat Gavin Ryan (Ratoath GG), 5-0
7. 65kg Dean Clancy (Sean McDermott) beat Roy Colgan (Avona), 3-2
8. 65kg Jason Nevin (Olympic Mullingar) beat Luke Hall (Rochfordbridge)
9. 70kg Terry McEntee (DCU Athletic) beat Cian Cramer (Cabra), 3-2
10. 70kg Jon McConnell (Holy Trinity) beat Ryan Jenkins (Jobstown) 5-0
11. 85kg Nathan Ojo (Esker) beat Brian Kennedy (St Brigids Eden) 5-0
12. 85kg Robbie Olusola (Celtic Eagles) beat Jason Clancy Jr (Sean McDermott) 3-2
13. 90kg Jack Marley (Monkstown D) beat Wayne Rafferty (Dublin Docklands)
14. 90kg Garyn McAllister (North Down) WO
All images: Ramsey Cardy/Sportsfile