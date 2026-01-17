AmateurHeadline NewsLatestNews

National Elite Championship – SEMI FINAL RESULTS

Jonny Stapleton

1. 51kg Daina Moorehouse (Enniskerry) beat Shannon Sweeney (St Annes), 5-0

2. 51kg Caitlin Fryers (Immaculata) beat Niamh Early (Unit 3, Naas), 5-0

3. 54kg Jennifer Lehane (DCU Athletic) beat Nicole Clyde (Antrim), 5-0

4. 54kg Robyn Kelly (Ballynacargy) beat Niamh Keogh (Olympic Mullingar), 5-0

5. 60kg Adam Hession (Monivea) beat Adam Kiely (Saviours Crystal), 4-0

6. 60kg Jude Gallagher (Two Castles OBA) beat Gavin Ryan (Ratoath GG), 5-0

7. 65kg Dean Clancy (Sean McDermott) beat Roy Colgan (Avona), 3-2

8. 65kg Jason Nevin (Olympic Mullingar) beat Luke Hall (Rochfordbridge)

9. 70kg Terry McEntee (DCU Athletic) beat Cian Cramer (Cabra), 3-2

10. 70kg Jon McConnell (Holy Trinity) beat Ryan Jenkins (Jobstown) 5-0

11. 85kg Nathan Ojo (Esker) beat Brian Kennedy (St Brigids Eden) 5-0

12. 85kg Robbie Olusola (Celtic Eagles) beat Jason Clancy Jr (Sean McDermott) 3-2

13. 90kg Jack Marley (Monkstown D) beat Wayne Rafferty (Dublin Docklands)

14. 90kg Garyn McAllister (North Down) WO

All images: Ramsey Cardy/Sportsfile

You May Also Like

Measured Murphy – ‘Posh Boy’ Happy With ‘Statement’ Debut

Jonny Stapleton

Mick Conlan targeting future Josh Warrington clash

Joe O'Neill

Cazares is in for a double surprise come April 4 says Frampton

irishboxing
x