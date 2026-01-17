NATIONAL ELITE CHAMPIONSHIPS – FINAL LINE UP AND RUNNING ORDER
There are five champions by walkover: 48kg Ide Cashell (Ballymun) 70kg Evelyn Igharo (Clann Naofa BC, Co. Louth), 80kg Emma Keating (Paulstown BC, Kilkenny), 80+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair BC, Galway) and 90+kg Willie John McCartan (Gilford ABC)
FINALS
48kg Ide Cashell (Ballymun BC Dublin) W/O
80kg Keelyn Cassidy (Saviours Crystal BC Waterfrod) V Josh Olaniyan (Jobstown BC Dublin)
54kg Jennifer Lehane (DCU BC) V Robyn Kelly (Ballynacargy BC Westmeath)
75kg Gavin Rafferty (Dublin Docklands) V Tadgh O’Donnell (Jobstown)
60kg Kellie Harrington (St Mary’s Tallaght) V Kellie McLoughlin (St Catherine’s, Dublin)
65kg Dean Clancy (Sean McDermott BC Leitrim) V Jason Nevin (Olympic BC Mullingar)
75kg Aoife O’Rourke (Castlerea BC Roscommon) V Shauna Kearney (Bunclody BC Wexford)
50kg Louis Rooney (Star BC Belfast) V Sean Mari (Monkstown Dublin)
65kg Grainne Walsh (St Marys Tallaght) V Linda Desmond (Rylane BC Cork)
15 Minute Break
55kg Patsy Joyce (Olympic BC Mullingar) V Clepson dos Santos (Holy Trinity BC Belfast)
51kg Daina Moorehouse (Enniskerry BC Wicklow) V Caitlin Fryers (Immaculata BC Belfast)
57kg Michaela Walsh (Holy Family GG Belfast) V Sarah Cunningham (O’Rourke’s BC Dublin)
60kg Adam Hession (Monivea BC Galway) V Jude Gallagher (Two Castles OBA, Tyrone)
70kg Evelyn Igharo (Clann Naofa BC Co. Louth) W/O
90kg Jack Marley (Monkstown Dublin) V Garyn McAlister (North Down BC)
85kg Nathan Ojo (Esker, Dublin) V Robbie Olusola (Celtic Eagles, Galway)
80kg Emma Keating (Paulstown BC Kilkenny) W/O
70kg Terry McEntee (DCU BC) V Jon McConnell (Holy Trinity BC Belfast)
80+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair BC Galway) W/O
90+kg William McCartan (Gilford) W/O