National Elite Championships – FINALS RESULTS
48kg Ide Cashell (Ballymun BC Dublin) W/O
80kg Josh Olaniyan (Jobstown BC Dublin) beat Keelyn Cassidy (Saviours Crystal BC Waterford), 5-0
54kg Jennifer Lehane (DCU BC) beat Robyn Kelly (Ballynacargy BC Westmeath), 5-0
75kg Tadgh O’Donnell (Jobstown) beat Gavin Rafferty (Dublin Docklands), 5-0
90+kg William McCartan (Gilford) W/O
60kg Kellie Harrington (St Mary’s Tallaght) beat Kellie McLoughlin (St Catherine’s, Dublin), 5-0
65kg Dean Clancy (Sean McDermott BC Leitrim) beat Jason Nevin (Olympic BC Mullingar), 4-1
75kg Aoife O’Rourke (Castlerea BC Roscommon) beat Shauna Kearney (Bunclody BC Wexford), 5-0
50kg Louis Rooney (Star BC Belfast) beat Sean Mari (Monkstown Dublin), 4-1
65kg Grainne Walsh (St Marys Tallaght) beat Linda Desmond (Rylane BC Cork), 5-0
55kg Patsy Joyce (Olympic BC Mullingar) beat Clepson dos Santos (Holy Trinity BC Belfast), 5-0
51kg Daina Moorehouse (Enniskerry BC Wicklow) beat Caitlin Fryers (Immaculata BC Belfast), 3-2
57kg Michaela Walsh (Holy Family GG Belfast) V Sarah Cunningham (O’Rourke’s BC Dublin), 5-0
60kg Jude Gallagher (Two Castles OBA, Tyrone) beat Adam Hession (Monivea BC Galway), 3-2
70kg Evelyn Igharo (Clann Naofa BC Co. Louth) W/O
90kg Jack Marley (Monkstown Dublin) beat Garyn McAlister (North Down BC), 5-0
85kg Nathan Ojo (Esker, Dublin) beat Robbie Olusola (Celtic Eagles, Galway), 5-0
80kg Emma Keating (Paulstown BC Kilkenny) W/O
70kg Jon McConnell (Holy Trinity BC Belfast) beat Terry McEntee (DCU BC) 4-1.
80+kg Cliona D'Arcy (Tobar Pheadair BC Galway) W/O
