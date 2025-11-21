Friday’s National INtermediate Championship Fights
NATIONAL MEN’S & WOMEN’S INTERMEDIATE CHAMPIONSHIPS 2025
HOLY FAMILY BOXING CLUB DROGHEDA FRIDAY 21ST
PRELIMS
- 65kg Liam Kiernan (Santry) V Fionn Duffy (St Josephs Derry)
- 65kg Jason Clooney (Palmerstown) V Johnny Harty Jr (Portaloaise)
- 65kg Cameron Suttle (Erne) V Killian Walsh (Trojan)
- 70kg Emmanuel Olubunmi (St Marys D) V Dylan Murphy (St Marys D)
- 70kg Michael Carmody (Treaty) V Riain O’Donovan (Ballyboughal)
- 70kg Luke Duncan (Ederney) V Lee Hanna (Townland)
- 70kg Richard Phiri (Celtic Eagles) V Ben Moghal (Baldoyle)
- 70kg Matthew McManus (St Pats Newry) V James Ryan (The Hub)
- 70kg Jenovic Mbuyi Tshiswoka (Spartan) V Michael McCarthy (Urlingford)
- 70kg Enuke Aptsiauri (St Marys D) V Joshua Badmus (Jobstown)
- 70kg Jamie Watson (St Matthews) V Cahan Hallinan (Olympic)
- 75kg Kelvin Greaney (Golden Gloves M) V Samuel Gomez (Tobar Pheadair)
- 75kg James McMahon (Lucan) V Christian Kumbu (St Marys D)
- 75kg Harry Badmus (Jobstown) V Tobi Olesegun (Holy Family)
- 75kg Obi Martins (Smithfield) V Eoghan Nalty (Celtic Eagles)
- 75kg Colin Burgoyne (Spartacus) V Brian Johnson (Muskerry)
- 75kg Dean Myers (Olympic C) V Andrew Moloney (Golden Cobra)
- 75kg George Goff (Golden Gloves M) V Callum Powell (Cabra)
- 75kg Rhien Sargent (St Matthew) V Adeniyi Lawal (Cabra)