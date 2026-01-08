Friday’s National Elite Championship Qaurter Finals
Friday, January 9th | Quarter Finals
Boxing begins at 6pm; doors at 5pm. All programmes are subject to change.
1. 51kg Shannon Sweeney (St Annes BC, Mayo) V Rachel Lawless (St Brigids Edenderry)
2. 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis BC, Mayo) V Niamh Early (Unit 3 BC, Kildare)
3. 54kg Chloe Gabriel (Dublin Docklands) V Nicole Clyde (Antrim BC)
4. 60kg Adam Kiely (Saviours Crystal BC Waterford V Lee McEvoy (Avona BC, Dublin)
5. 60kg Jude Gallagher (Two Castles OBA, Tyrone) V Martin McDonagh (Avona BC, Dublin)
6. 65kg Roy Colgan (Avona BC, Dublin) V John Paul Hale (Star BC, Belfast)
7. 65kg Luke Hall (Rochfordbridge BC Westmeath) V James McDonagh (St Paul’s BC Waterford)
8. 70kg Cian Cramer (Cabra BC, Dublin) V Damien Creavin (Olympic BC, Galway)
9. 70kg Darragh Gilroy (Ballymore Hollywood BC Kildare) V Ryan Jenkins (Jobstown BC, Dublin)
10. 85kg Nathan Ojo (Esker BC, Dublin) V Rasheed Momoh (Castlebar BC, Mayo)
11. 90kg Wayne Rafferty (Dublin Docklands) V Michael O’Reilly (St Brigids Kildare)