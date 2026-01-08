AmateurHeadline NewsLatestNews

Friday’s National Elite Championship Qaurter Finals

irishboxing

Friday, January 9th | Quarter Finals

Boxing begins at 6pm; doors at 5pm. All programmes are subject to change.

1. 51kg Shannon Sweeney (St Annes BC, Mayo) V Rachel Lawless (St Brigids Edenderry)

2. 51kg Carlagh Peake (Ballyhaunis BC, Mayo) V Niamh Early (Unit 3 BC, Kildare)

3. 54kg Chloe Gabriel (Dublin Docklands) V Nicole Clyde (Antrim BC)

4. 60kg Adam Kiely (Saviours Crystal BC Waterford V Lee McEvoy (Avona BC, Dublin)

5. 60kg Jude Gallagher (Two Castles OBA, Tyrone) V Martin McDonagh (Avona BC, Dublin)

6. 65kg Roy Colgan (Avona BC, Dublin) V John Paul Hale (Star BC, Belfast)

7. 65kg Luke Hall (Rochfordbridge BC Westmeath) V James McDonagh (St Paul’s BC Waterford)

8. 70kg Cian Cramer (Cabra BC, Dublin) V Damien Creavin (Olympic BC, Galway)

9. 70kg Darragh Gilroy (Ballymore Hollywood BC Kildare) V Ryan Jenkins (Jobstown BC, Dublin)

10. 85kg Nathan Ojo (Esker BC, Dublin) V Rasheed Momoh (Castlebar BC, Mayo)

11. 90kg Wayne Rafferty (Dublin Docklands) V Michael O’Reilly (St Brigids Kildare)

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

How to Watch Paul Ryan Fight Tonight

irishboxing

Defeat and done – Frampton reveals he will hang them up if he loses

Jonny Stapleton

Andy Lee: Plans are already being made for a Thomond Park summer defence

irishboxing
x