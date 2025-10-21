Four Irish Boxer’s Box for European Medals Today
Its boys’ quarter finals day on Wednesday, and 4 Team Ireland boxers will vie for medals.
Kieran McDonagh, Thomas O’Reilly, Zac Creighton and Patrick Hourican all box for podium slots.
Featherweight McDonagh takes on Turkey’s Vesim Akdamar Varcin in Bout 3 of the Afternoon Session. 7 bouts later, middleweight O’Reilly makes his tournament debut against Levi Valler of England; that’s Bout
48kg Creighton is back in action in Bout 8 of the Evening Session, against Yehya Odeh of Israel and in Bout 15, 52kg Hourican contests against Ianis Lucas Caldararu of Romania.
Watch
European Boxing is live-streaming the tournament on its YouTube channel, here. Links, per ring and session, will be published on the day of boxing.
Team Ireland
40kg Ellie May Featherson, Mulhuddart BC, Dublin
40kg John Sweeney, Olympic BC, Galway
42kg Rosetta Casey, Portlaoise BC, Loais
42kg Ronan Charles, Mullingar Elite BC, Westmeath
44kg Ava Harford, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin
44kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry
46kg Kenia Flood Prado, Glasnevin BC, Dublin
48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin
48kg Zach Creighton, Avona BC, Dublin, Team Co-Captain
50kg Franky Mooney, Banbridge BC, Antrim
52kg Ellie Curtain Murray, Golden Gloves BC, Cork
52kg Patrick Hourican, Sean Doran’s BC, Armagh
54kg Charley Scott, St Catherine’s BC, Dublin
57kg Kieran McDonagh, Olympic BC, Galway
60kg Maicey Field, Baldoyle BC, Dublin
63kg Charlie Joyce Connolly, Jobstown BC, Dublin
63kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal, Team Co-Captain
66kg Eddie Sweeney, Galway BC
75kg Thomas O’Reilly, Portlaoise BC, Loais
Team Managers: Stephen Connolly & Bridget Scott
Coaches:
John Coffey, Sliabh Luachra BC, Kerry,
Paul Simson, Saviours Crystal BC, Waterford
Tommy O’Donnell, Charleville BC, Cork
Lynne McEnery, High Performance Unit.
R&J Karl McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin