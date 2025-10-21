Four Irish Boxer’s Box for European Medals Today

Its boys’ quarter finals day on Wednesday, and 4 Team Ireland boxers will vie for medals.

Kieran McDonagh, Thomas O’Reilly, Zac Creighton and Patrick Hourican all box for podium slots.

Featherweight McDonagh takes on Turkey’s Vesim Akdamar Varcin in Bout 3 of the Afternoon Session. 7 bouts later, middleweight O’Reilly makes his tournament debut against Levi Valler of England; that’s Bout

48kg Creighton is back in action in Bout 8 of the Evening Session, against Yehya Odeh of Israel and in Bout 15, 52kg Hourican contests against Ianis Lucas Caldararu of Romania.

Watch

European Boxing is live-streaming the tournament on its YouTube channel, here. Links, per ring and session, will be published on the day of boxing.

Team Ireland

40kg Ellie May Featherson, Mulhuddart BC, Dublin

40kg John Sweeney, Olympic BC, Galway

42kg Rosetta Casey, Portlaoise BC, Loais

42kg Ronan Charles, Mullingar Elite BC, Westmeath

44kg Ava Harford, Phoenix of Ballyboughal BC, Dublin

44kg Pa Casey, Sliabh Luachra BC, Kerry

46kg Kenia Flood Prado, Glasnevin BC, Dublin

48kg Macie Duffy O’Connor, Cabra BC, Dublin

48kg Zach Creighton, Avona BC, Dublin, Team Co-Captain

50kg Franky Mooney, Banbridge BC, Antrim

52kg Ellie Curtain Murray, Golden Gloves BC, Cork

52kg Patrick Hourican, Sean Doran’s BC, Armagh

54kg Charley Scott, St Catherine’s BC, Dublin

57kg Kieran McDonagh, Olympic BC, Galway

60kg Maicey Field, Baldoyle BC, Dublin

63kg Charlie Joyce Connolly, Jobstown BC, Dublin

63kg Roisin Hegarty, Twin Towns BC, Donegal, Team Co-Captain

66kg Eddie Sweeney, Galway BC

75kg Thomas O’Reilly, Portlaoise BC, Loais

Team Managers: Stephen Connolly & Bridget Scott

Coaches:

John Coffey, Sliabh Luachra BC, Kerry,

Paul Simson, Saviours Crystal BC, Waterford

Tommy O’Donnell, Charleville BC, Cork

Lynne McEnery, High Performance Unit.

R&J Karl McLoughlin, St. Catherine’s BC, Dublin

