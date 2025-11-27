Fascizewska and Rooney Shoot for Silver
Two Irish boxers shoot for silver in Bulgaria on Friday.
Natalia Fascizewska and Louis Rooney both look to trade in their bronze medals for silver at least.
Mayo’s Fascizewska fights Georgia’s Khuraman Kausumova for a place in the featherweight final. The pair meet in Bout 3 of the Afternoon Session, at around 10.30am, Irish Time.
Belfast’s Rooney takes on Azerbaijan’s Subah Mamedov for the chance to upgrade. Their semi-final is Bout Three of the Evening Session, at around 2.30pm, Irish time.
Friday’s programme is available here
Team Ireland
48kg Tiffany Spencer, Jobstown BC, Dublin
51kg Rachel Lawless, St. Brigid’s BC, Offaly
54kg Robyn Kelly, Ballynacargy Boxing Club, Westmeath
57kg Natalia Fascizewska, Castlebar BC, Mayo
60kg Rebecca Kavanagh, Mulhuddart BC, Dublin
65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC
80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway
50kg Louis Rooney, Star ABC, Belfast
55kg Pasty Joyce, Olympic BC, Westmeath
60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath
65kg Roy Colgan, Avona BC, Dublin
70kg Ryan Jenkins, Jobstown BC, Dublin
75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin
80kg James Whelan, Dublin Docklands BC
85kg Sean Mackay Trant, Monkstown BC, Dublin
90kg Garyn McAllister, North Down BC, Down
Support Staff
Team Manager: High Peformance Director, Jon Mackey
Coaches: James Doyle, Lynne McEnery, Jay Delaney, Ross Hickey (Grangecon BC, Wicklow/Defence Forces) and Paul Simpson (Saviours Crystal, Waterford)
Physio: Paddy O’Donnell and Rian Furley
Athlete Support: Aidan Walsh
R&J: Garry McGillion (Bishop Kelly BC, Tyrone)