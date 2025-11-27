AmateurHeadline NewsLatestNews

Fascizewska and Rooney Shoot for Silver

Two Irish boxers shoot for silver in Bulgaria on Friday.

Natalia Fascizewska and Louis Rooney both look to trade in their bronze medals for silver at least.

Mayo’s Fascizewska fights Georgia’s Khuraman Kausumova for a place in the featherweight final. The pair meet in Bout 3 of the Afternoon Session, at around 10.30am, Irish Time.

Belfast’s Rooney takes on Azerbaijan’s Subah Mamedov for the chance to upgrade. Their semi-final is Bout Three of the Evening Session, at around 2.30pm, Irish time.

Friday’s programme is available here

Team Ireland

48kg Tiffany Spencer, Jobstown BC, Dublin

51kg Rachel Lawless, St. Brigid’s BC, Offaly

54kg Robyn Kelly, Ballynacargy Boxing Club, Westmeath

57kg Natalia Fascizewska, Castlebar BC, Mayo

60kg Rebecca Kavanagh, Mulhuddart BC, Dublin

65kg Ava Henry, Dublin Docklands BC

80+kg Cliona D’Arcy, Tobar Pheadair BC, Galway

50kg Louis Rooney, Star ABC, Belfast

55kg Pasty Joyce, Olympic BC, Westmeath

60kg Gavin Ryan, Ratoath BC, Meath

65kg Roy Colgan, Avona BC, Dublin

70kg Ryan Jenkins, Jobstown BC, Dublin

75kg Tadgh O’Donnell, Jobstown BC, Dublin

80kg James Whelan, Dublin Docklands BC

85kg Sean Mackay Trant, Monkstown BC, Dublin

90kg Garyn McAllister, North Down BC, Down

Support Staff

Team Manager: High Peformance Director, Jon Mackey

Coaches: James Doyle, Lynne McEnery, Jay Delaney, Ross Hickey (Grangecon BC, Wicklow/Defence Forces) and Paul Simpson (Saviours Crystal, Waterford)

Physio: Paddy O’Donnell and Rian Furley

Athlete Support: Aidan Walsh

R&J: Garry McGillion (Bishop Kelly BC, Tyrone)

